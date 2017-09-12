Торжественные проводы в запас генерал-лейтенанта Курбана Каражанова и полковника Ерлана Аубакирова

Сегодня в Астане в Министерстве обороны РК состоялись торжественные проводы в запас генерал-лейтенанта Курбана Каражанова и полковника Ерлана Аубакирова.

По традиции в Министерстве обороны РК прошла важнейшая для офицеров церемония - прощание с боевым знаменем. В присутствии роты почетного караула МО РК и знаменной группы виновникам торжества зачитали приказы об увольнении по достижению предельного возраста. До сегодняшнего дня генерал-лейтенант Курбан Каражанов возглавлял Главную инспекцию, полковник Ерлан Аубакиров - Главное управление по надзору за безопасностью полетов.

Генерал-лейтенант Курбан Каражанов и полковник Ерлан Аубакиров по очереди подошли к боевому знамени и преклонили перед ним голову. Таким образом, они отдали знамени воинское приветствие. Во время проводов был показан документальный фильм о воинском пути офицеров, их становлении и достижениях.

«Сегодня мы чествуем и провожаем на заслуженный отдых наших товарищей, бок о бок вместе с нами прошедшие весь тернистый путь армейской жизни, внесших неоценимый вклад в создание и становление казахстанской армии. Ваш огромный служебный опыт, профессионализм, высокое чувство патриотизма, добросовестное отношение к порученному делу, организаторские способности по праву снискали Вам заслуженный авторитет», - сказал во время церемонии Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков.

Большую часть своей жизни они посвятили становлению родной казахстанской армии. Их боевые товарищи, с кем когда-либо приходилось им служить, как и весь личный состав Вооруженных Сил РК с искренней признательностью отмечают их многолетний труд.

Генерал-лейтенант Курбан Каражанов окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза И.С.Конева. Свой профессиональный путь в военной карьере начал в 1979 году в Приморском крае с должности командира мотострелкового взвода. С момента становления Вооруженных Сил суверенного Казахстана занимал руководящие должности в подразделениях оборонного ведомства. Награжден орденом «Данк» ІІ степени, имеет юбилейные медали и за выслугу лет.

Сложная, но насыщенная, увлекательная и интересная учеба стала периодом становления Ерлана Картаевича как настоящего военного летчика. Продолжив обучение на штурманском факультете Ставропольского высшего военного авиационного училища, он в 1992 году получил лейтенантские погоны и стал штурманом-летчиком истребительного авиационного полка.

В условиях дефицита кадров в только что образованных Вооруженных Силах независимого Казахстана каждый летчик был на особом счету. И с первых дней службы лейтенант Аубакиров показывал стремление к совершенствованию, высочайшую ответственность и профессионализм. Но его опыт, знания и компетентность стали востребованными на уровне Центрального аппарата. По приказу Министра обороны генерала армии Мухтара Алтынбаева, который уделял Силам воздушной обороны особое значение, в 2005 году он переходит на службу в Центральный командный пункт. Через 2 года Ерлан Картаевич становится заместителем начальника Центрального командного пункта и в течение более 6 лет, по сути, руководил всем передвижением военной авиации Республики Казахстан.