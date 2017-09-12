Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Новую систему фото-видео фиксации нарушений запустят в Астане

12 сентября 2017, 11:56

Пока проект будет запущен в пилотном режиме.

15 сентября в 00:00 часов в Астане запускается пилотный проект по фиксации нарушении ПДД, с использованием системы фото-видео фиксации «Сергек», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

На начальном этапе система будет фиксировать превышение скорости, проезд по полосе «Bus Lane» и пересечение стоп-линий.

Полиция предоставляет варианты, как можно оплатить штрафы за выявленные нарушения:

- Оплата наличными средствами через банки второго уровня или АО «Казпочта».

- Наличными средствами через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI кошелек.

- Безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня.

- Оплата штрафа через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay.

Карта расположения камер фото и видеофиксации в Астане размещена на сайте www.citycams.kz.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...