Новую систему фото-видео фиксации нарушений запустят в Астане
12 сентября 2017, 11:56
Пока проект будет запущен в пилотном режиме.
15 сентября в 00:00 часов в Астане запускается пилотный проект по фиксации нарушении ПДД, с использованием системы фото-видео фиксации «Сергек», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
На начальном этапе система будет фиксировать превышение скорости, проезд по полосе «Bus Lane» и пересечение стоп-линий.
Полиция предоставляет варианты, как можно оплатить штрафы за выявленные нарушения:
- Оплата наличными средствами через банки второго уровня или АО «Казпочта».
- Наличными средствами через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI кошелек.
- Безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня.
- Оплата штрафа через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay.
Карта расположения камер фото и видеофиксации в Астане размещена на сайте www.citycams.kz.
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