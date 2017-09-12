Омбудсмен РК обратился к Министру труда и социальной защиты населения РК по вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью

Из Министерства труда и социальной защиты населения РК в адрес Уполномоченного по правам человека в РК поступил обобщенный ответ на его обращение по актуальным вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью, направленное ранее Премьер-Министру РК. В данном обращении был затронут широкий спектр вышеуказанных проблем, а также изложены конкретные предложения по их решению.

Представленный ответ, по мнению национального правозащитного учреждения, не содержит исчерпывающей информации о позиции Правительства по конкретным предложениям Омбудсмена, которые были выработаны совместно с общественными организациями, объединяющими людей с инвалидностью.

Так, в данном документе не конкретизированы вопросы о внутренних правилах частных авиакомпаний, согласно которым людям с инвалидностью 1 группы при полете без сопровождающего лица не производится продажа авиабилетов, а также о необходимости подписания лицом с инвалидностью декларации о взятии на себя ответственности за ущерб его здоровью или смерти, которые могут произойти во время полета.

С этими проблемами люди с инвалидностью продолжают сталкиваться и по сей день, например, в ряде случаев при отбытии из аэропорта г. Астаны после посещения международной выставки ЭКСПО-2017.

В представленном ответе дана лишь некорректная ссылка на ст. 5 Закона РК «О транспорте в Республике Казахстан» о невмешательстве государственных органов в хозяйственную деятельность транспортных предприятий, кроме случаев, предусмотренных законодательством РК.

Вместе с тем, статья 6 данного Закона, возлагает именно на уполномоченный государственный орган функцию по государственному управлению транспортом. Более того, ст. 25 Закона включает в перечень транспортного контроля данным органом обеспечение инвалидам доступности пассажирских перевозок, услуг перевозчиков, информации об обслуживании, а также создание необходимых удобств и условий при оказании им услуг по перевозке.

В ответе отсутствует обоснованная позиция Правительства по предложению об архитектурно-строительном контроле объектов инфраструктуры. В обращении был приведен ряд конкретных примеров строительства объектов, считающихся адаптированными, но в действительности не соответствующих требуемым параметрам для лиц с особыми потребностями. В этой связи неоднозначную норму в законодательстве о привлечении уполномоченного органа социальной защиты населения к архитектурно-строительному контролю объектов строительства было предложено закрепить обязательным участием названного органа, а также наделением общественных объединений правом участия в данном процессе.

Оставлены без внимания приведенные национальным правозащитным учреждением жалобы на отсутствие тактильных дорожек, звуковых светофоров для незрячих и слабовидящих в конкретных регионах страны, которые имеют место уже в течение длительного времени.

Омбудсмен также обратил внимание на то, что Правительством не изложена реакция на вопросы о содействии трудовой занятости людей с инвалидностью, поддержке специализированных предприятий общественных объединений слепых и глухих, условий их труда, организации подготовки и обучения работодателей, с учетом особенностей работы с лицами с особыми потребностями, в соответствии с приведенными примерами зарубежного опыта в данном направлении.

Не рассмотрены предложения, касающиеся оформления банковских займов, в том числе потребительских кредитов, для людей с инвалидностью. Также остались без внимания предложения об организации на системной основе регулярного анализа положения лиц с особыми потребностями, внедрения бесплатной телефонной линии для их консультирования по вопросам, в том числе касающимся предоставления медицинских, социальных, трудовых услуг, оказания правовой помощи.

Недостаточно раскрыта ситуация с условиями содержания людей с инвалидностью в пенитенциарных учреждениях. Не проанализированы, в частности, проблемы в связи с их направлением в медицинские учреждения для установления инвалидности, а также оформлением соответствующих документов, связанных с социальным обеспечением.

Затронутые в обращении Омбудсмена проблемы корреспондируются с вопросами, затронутыми Специальным докладчиком ООН по правам людей с инвалидностью Каталиной Девандас Агилар в ходе встречи с ним 4 сентября т.г. в рамках официального визита в Казахстан.

Данные вопросы также были озвучены представителем Омбудсмена в ходе общереспубликанского селекторного заседания Координационного совета в области социальной защиты инвалидов 11 сентября т.г.

Актуализация этих проблем связана с предстоящей защитой Казахстаном в Комитете ООН по правам инвалидов Первоначального доклада о мерах, принятых страной в целях имплементации Конвенции о правах инвалидов.

Обоснованность изложенных в обращении Омбудсмена к Премьер-Министру вопросов подтверждена результатами исследования правозащитных организаций, презентованных в ходе общественных слушаний «Вопросы равного доступа к государственным услугам жителей с инвалидностью отдаленных населенных пунктов», состоявшихся 7 сентября т.г. в г. Шымкенте. При этом Омбудсмен выразил сожаление в связи с тем, что представители государственных органов, в том числе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» не проявили должного внимания этому важному мероприятию, в связи с чем участники слушаний были лишены возможности прямого диалога с ними.

Учитывая важность рассматриваемого вопроса в контексте программных задач, поставленных перед Правительством Главой государства, Омбудсмен обратился к Министру труда и социальной защиты населения РК с просьбой инициировать дополнительное рассмотрение затронутых им ранее актуальных вопросов обеспечения прав людей с инвалидностью с целью их тщательного и предметного анализа.