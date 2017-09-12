Депутат маслихата города Астаны высказался о переходе на латиницу

Модернизация языка — это часть большой программы модернизации общества, целью которой является создание современного успешного государства, - сказал депутат маслихата города Астаны, директор инвестиционного департамента ТОО «Холдинг «Алиби» Саят Батпенов, передает zakon.kz





- Мне, как представителю молодого поколения страны, думается, что перевод казахского языка на латинский алфавит является своевременной и необходимой мерой. Сегодня мы сталкиваемся с огромным количеством информации на латинице, изучаем иностранные языки, выезжаем за рубеж. При этом, многие испытывают трудности в изучении и использовании родного языка, поскольку в нынешнем казахском алфавите 42 буквы. Весь мир идёт к тому, чтобы упрощать языки. Думаю, нужно выбирать наиболее простой и удобный вариант. Писать на латинице по-казахски будет гораздо удобнее в современном мире, поскольку алфавит сократится до 25 букв. Мы сможем писать на казахском на любом телефоне или гаджете, находясь в любой точке мира, пользуясь стандартной клавиатурой, - считает Саят Батпенов.





Кроме того, перевод на латиницу даст толчок к изучению казахского языка, а вместе с тем и казахской литературы. Практически вся страна должна будет заново сесть за парты, и тем самым будут уравнены шансы, как для русскоязычных казахов, так и для носителей других языков. Появится интерес к изучению и пониманию казахского языка у иностранцев, знакомых с латиницей.



