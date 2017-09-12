В соответствии с подпунктом 8) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2017 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам.

Целевые трансферты используются на доплату учителям государственных организаций среднего образования, прошедшим стажировку по языковым курсам, с учетом взносов (социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, фонд социального медицинского страхования) работодателя в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.

Перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам администраторами республиканских и местных бюджетных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Неиспользованные (недоиспользованные) по итогам финансового года суммы целевых трансфертов на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, выделенные из республиканского бюджета, подлежат возврату в доход вышестоящего бюджета до 1 марта следующего финансового года.

Местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы:

1) используют суммы целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по целевому назначению в соответствии с индивидуальными планами финансирования и настоящими Правилами;

2) представляют в центральный уполномоченный орган в области образования ежеквартальный отчет об использовании целевых трансфертов из республиканского бюджета областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2017 года и подлежит официальному опубликованию.