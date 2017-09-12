Саудовская Аравия оценила роль РК в исполнении соглашения ОПЕК
12 сентября 2017, 12:16
Казахстан за счет сокращения производства в других секторах нефтедобычи в августе добился более полного соответствия ранее оговоренному уровню - Бозумбаев.
В Астана состоялась встреча министра энергетики РК Каната Бозумбаева с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Халедом Аль-Фалихом, сообщает Zakon.kz.
10 сентября 2017 года в рамках Саммита по науке и технологиям Организации Исламского сотрудничества состоялось заседание сторон, где была обсуждена сложившаяся ситуация на мировом рынке нефти.
В ходе встречи стороны отметили важность предпринимаемых усилий Казахстаном и Саудовской Аравией, наряду с другими странами ОПЕК и не ОПЕК, для сохранения баланса на нефтяном рынке.
В частности К.Бозумбаев подчеркнул, что, несмотря на постепенную активизацию крупного месторождения Кашаган в этом году, Казахстан за счет сокращения производства в других секторах нефтедобычи в августе добился более полного соответствия ранее оговоренному уровню производства.
В свою очередь, г-н Аль-Фалих высоко оценил роль Казахстана по исполнению принятых обязательств по соглашению о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и ОПЕК+ и призвал продолжить активные действия в данном направлении.
Стороны также отметили, что вопрос продления срока действия соглашения о сокращении уровня добычи нефти будет рассмотрен по мере необходимости в соответствии с конъюнктурой рынка.
К.Бозумбаев и г-н Аль-Фалих договорились и впредь продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической отрасли, включая два крупных проекта на территории Казахстана в сфере нефтехимии и возобновляемых источников энергии.
Фото: пресс-служба Минэнерго РК.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877539-0754e7aa9fd04eef51e93ecae77370ef
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...