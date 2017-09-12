В Алматы на съемной квартире обнаружили тела двух маленьких детей
12 сентября 2017, 12:19
Накануне в квартиру заселилась женщина с тремя детьми. Местонахождение женщины неизвестно.
В Турксибском районе Алматы нашли тела двух маленьких детей, передает NewTimes.kz.
Полицейских на съемную квартиру вызвали соседи, почувствовавшие неприятный запах, а взломав дверь они обнаружили тела двух детей.
Также сообщается, что накануне в квартиру заселилась женщина с тремя детьми. Местонахождение женщины неизвестно.
В ДВД Алматы сообщили, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье 99 части 2 УК РК "Убийство".
Фото: infokava.com.
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