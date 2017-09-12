Brabus выпустит десять G-Class с 900-сильным мотором

Тюнеры называют машину самым мощным в мире внедорожником с мотором V12.





Стандартный G65 разменивает первую сотню за 5.5 секунды, этот внедорожник выполняет упражнение за 3.9. Максимальная скорость — 270 км/ч.





Для создания более внушительного вида тюнеры установили на G65 обвес Widestar и 23-дюймовые диски. Машина стала шире на 12 см. Для задних пассажиров установили раздельные кресла. Всего Brabus планирует выпустить десять 900-сильных машин. Стоимость — 666 тысяч евро.





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