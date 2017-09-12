Brabus выпустит десять G-Class с 900-сильным мотором
12 сентября 2017, 12:30
Тюнеры называют машину самым мощным в мире внедорожником с мотором V12.
Ателье Brabus привезёт на автосалон во Франкфурте новый тюнинг-проект. В его основе Mercedes-AMG G65 с 6-литровым V12 мощностью 630 сил. В ателье подняли объём мотора до 6.3 литра, поставили пару турбокомпрессоров побольше и заменили системы впуска и выпуска. Итог — 900 сил и 1 500 Нм крутящего момента, сообщает kolesa.kz.
Стандартный G65 разменивает первую сотню за 5.5 секунды, этот внедорожник выполняет упражнение за 3.9. Максимальная скорость — 270 км/ч.
Для создания более внушительного вида тюнеры установили на G65 обвес Widestar и 23-дюймовые диски. Машина стала шире на 12 см. Для задних пассажиров установили раздельные кресла. Всего Brabus планирует выпустить десять 900-сильных машин. Стоимость — 666 тысяч евро.
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