Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Brabus выпустит десять G-Class с 900-сильным мотором

12 сентября 2017, 12:30

Тюнеры называют машину самым мощным в мире внедорожником с мотором V12.

Ателье Brabus привезёт на автосалон во Франкфурте новый тюнинг-проект. В его основе Mercedes-AMG G65 с 6-литровым V12 мощностью 630 сил. В ателье подняли объём мотора до 6.3 литра, поставили пару турбокомпрессоров побольше и заменили системы впуска и выпуска. Итог — 900 сил и 1 500 Нм крутящего момента, сообщает kolesa.kz.

Стандартный G65 разменивает первую сотню за 5.5 секунды, этот внедорожник выполняет упражнение за 3.9. Максимальная скорость — 270 км/ч.

Для создания более внушительного вида тюнеры установили на G65 обвес Widestar и 23-дюймовые диски. Машина стала шире на 12 см. Для задних пассажиров установили раздельные кресла. Всего Brabus планирует выпустить десять 900-сильных машин. Стоимость — 666 тысяч евро.

Галерея:



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...