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Проект нового Налогового кодекса одобрило правительство РК

12 сентября 2017, 12:38

Налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева одобрен проект нового Налогового кодекса, передает Zakon.kz.

Налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.

В частности, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, по которому впоследствии изменилась позиция.

По информации министра национальной экономики Тимура Сулейменова, бизнесу предоставят больше времени для изучения изменений законодательства.

"Кроме этого, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях налогового кодекса", - отметил министр.

По его словам, в рамках нового налогового кодекса для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предлагается новый альтернативный режим - фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль, пояснил Т.Сулейменов.

"Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима", - сказал министр.

Напомним, в начале прошлого года Тимур Сулейменов сообщил, что в 2017 году в рамках реализации послания Президента будет разработан новый Налоговый кодекс.

Фото: bnews.kz.

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