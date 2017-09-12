Проект нового Налогового кодекса одобрило правительство РК

Налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева одобрен проект нового Налогового кодекса, передает передает Zakon.kz.





Налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.





В частности, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, по которому впоследствии изменилась позиция.





По информации министра национальной экономики Тимура Сулейменова, бизнесу предоставят больше времени для изучения изменений законодательства.





"Кроме этого, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях налогового кодекса", - отметил министр.





По его словам, в рамках нового налогового кодекса для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предлагается новый альтернативный режим - фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль, пояснил Т.Сулейменов.





"Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима", - сказал министр.





Напомним, в начале прошлого года Тимур Сулейменов сообщил, что в 2017 году в рамках реализации послания Президента будет разработан новый Налоговый кодекс.



