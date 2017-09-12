Проект нового Налогового кодекса одобрило правительство РК
12 сентября 2017, 12:38
Налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева одобрен проект нового Налогового кодекса, передает Zakon.kz.
Налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.
В частности, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, по которому впоследствии изменилась позиция.
По информации министра национальной экономики Тимура Сулейменова, бизнесу предоставят больше времени для изучения изменений законодательства.
"Кроме этого, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях налогового кодекса", - отметил министр.
По его словам, в рамках нового налогового кодекса для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предлагается новый альтернативный режим - фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль, пояснил Т.Сулейменов.
"Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима", - сказал министр.
Напомним, в начале прошлого года Тимур Сулейменов сообщил, что в 2017 году в рамках реализации послания Президента будет разработан новый Налоговый кодекс.
Фото: bnews.kz.
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