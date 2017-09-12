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Американец застрелил спящую мать из-за отказа оставить дома щенка

12 сентября 2017, 12:38

19-летний парень признал свою вину.

В американском штате Мичиган 19-летний Эндрю Уилсон застрелил собственную мать после того, как она не разрешила ему оставить дома щенка, сообщает Lenta.ru.

Молодой человек принес найденную на улице собаку в дом, однако мать заявила, что ему следует отнести животное к отцу, который проживает отдельно от них. Ночью Уилсон взял винтовку и застрелил спящую 51-летнюю мать.

Полицейским он сообщил, что обнаружил ее труп, когда вернулся домой. Стражи порядка выяснили, что Уилсон им соврал и установили, что убийцей является именно он.

В ходе расследования Уилсон признал свою вину. Предварительное слушание по делу состоится 28 сентября.

Фото: Зооклуб

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