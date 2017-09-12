Американец застрелил спящую мать из-за отказа оставить дома щенка
12 сентября 2017, 12:38
19-летний парень признал свою вину.
В американском штате Мичиган 19-летний Эндрю Уилсон застрелил собственную мать после того, как она не разрешила ему оставить дома щенка, сообщает Lenta.ru.
Молодой человек принес найденную на улице собаку в дом, однако мать заявила, что ему следует отнести животное к отцу, который проживает отдельно от них. Ночью Уилсон взял винтовку и застрелил спящую 51-летнюю мать.
Полицейским он сообщил, что обнаружил ее труп, когда вернулся домой. Стражи порядка выяснили, что Уилсон им соврал и установили, что убийцей является именно он.
В ходе расследования Уилсон признал свою вину. Предварительное слушание по делу состоится 28 сентября.
Фото: Зооклуб
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877545-265b6685d6bf9b4b4009f6c6836699d3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...