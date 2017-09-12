В рамках проекта «Туған жер» в райцентре Атырауской области открыли аллею
12 сентября 2017, 12:42
Площадь аллеи 690 квадратных метров, здесь расположилась экспозиция, рассказывающая об успехах района.
Благоустроенная аллея появилась в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области. Строительство объекта велось в рамках проекта «Туған жер» и задач, озвученных в программной статье главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Площадь аллеи 690 квадратных метров, здесь расположилась экспозиция, рассказывающая об успехах района, а для местных жителей созданы все условия, что бы проводить здесь свободное время.
Участие в открытии объекта приняли аким района, представители руководства компании ТОО «Сазанкурак», компании которая построила аллею в рамках проекта «Туған жер» и жители районного центра.
По замыслу инициаторов строительства новый объект должен символизировать преемственность поколений и олицетворять благодарность родной земле, чувство которой должно жить в каждом казахстанце.
Стоит отметить, что это не единственный проект профинансированный компанией, вторым стало установка памятного знака на месте, где жила и работала известная казахская домбристка и композитор Дина Нурпейсова.
В рамках реализации проекта «Туған жер» в Исатайском районе разработана целая программа, которая включает в себя реставрацию исторических памятников, установку памятных знаков, а так же строительство аллей и зон отдыха для населения. Основную часть расходов возьмет на себя местный бизнес, представители которого уже подтвердили свое участие в реализации столь масштабного и значимого для страны проекта.
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