Новые назначения в акимате Акмолинской области

Сегодня на аппаратном совещании с участием акима области М.Мурзалина обсудили ход уборочной страды. Началось совещание с кадрового назначения. Распоряжением акима области от 6 сентября текущего года Жунусов Талгат Турлыбекович назначен руководителем управления образования Акмолинской области.

Т.Жунусов родился в селе Кара-Агаш Красноармейского района Кокчетавской области, имеет два высших образования. Доктор технических наук, профессор, академик.

Трудовую деятельность начал в 1982 году рабочим совхоза имени Абая Чкаловского района Кокчетавской области. Имеет многолетний стаж работы в системе высшего образования и науки. В разные годы в Кокшетауском государственном университете им. Ш.Уалиханова занимал должности от ассистента до проректора по учебно-методической работе.

Работал в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, с 2008 по 2016 годы - ректор Рудненского индустриального института, вице-президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан, вице-ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

До настоящего назначения занимал должность заместителя Председателя правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».