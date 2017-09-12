В ЮКО инновационным методом построят мини гидроэлектростанции

Накануне завершения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астана СПК «Шымкент» и региональный центр «Росатом Центральная Азия» подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Цель - развитие в Южно-Казахстанской области малой гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии, а также ресурсосбережения и эффективного природопользования. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Росатом Центральная Азия» Виталий Драгунов и председатель правления «СПК «Шымкент» Айтмухаммед Алдажаров, передает пресс-служба акима ЮКО.





Стороны намерены совместно создать инновационную пилотную мини-ГЭС контейнерного типа на горной площадке Южного Казахстана, мощностью до 2 МВт. В соответствие с согласованным сотрудничеством уже в сентябре текущего года состоится первый технический визит специалистов для обследования потенциальной площадки и определения благоприятного местоположения контейнера и водозабора.





Производством мини ГЭС в контейнерах занимается венгерская компания Ganz Engineering and Energetics Machinery llc. (Ganz EEM), входящая в компанию «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом». Мини ГЭС могут использовать жители тех регионов, где населенные пункты не подключены к электрической сети. После доставки контейнеров с турбиной и управлением, уже через месяц мини ГЭС сможет вырабатывать до 1 МВт электроэнергии. Управление мини ГЭС - дистанционное, через спутниковую связь. Ведутся переговоры о возможностях экспорта мини ГЭС в другие страны.





Вместе с этим, учитывая огромный энергетический потенциал горных рек Южно-Казахстанской области, после завершения первого совместного проекта стороны при поддержке акимата Южно-Казахстанской области намерены продолжать дальнейшее сотрудничество и реализовывать другие проекты в области малой гидроэнергетики.













Стоит отметить, «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» создано в 2011 году со стопроцентным государственным участием. Основной целью деятельности компании является социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской области, основанное на создании механизмов эффективного государственно-частного партнерства, реализации потенциала имеющихся в области активов и ресурсов, максимальном использовании возможностей рынков области, страны, ближнего и дальнего зарубежья.





«Росатом Центральная Азия» - представительство «Росатома» в регионе Центральной Азии. Офис относится к международной сети «Росатома», представленной в разных регионах мира.





Следует подчеркнуть, что управление региональными центрами возложено на компанию «Русатом-международная сеть» (РМС). Основные задачи РМС – поддержка деятельности дивизионов государственной корпорации на зарубежных рынках, поиск новых бизнес-возможностей, продвижение продукции и услуг предприятий российской атомной отрасли на глобальном рынке, оказание помощи в выстраивании эффективных бизнес-альянсов, маркетинговая и информационная поддержка предприятий «Росатома».



