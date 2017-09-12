Министр образования о латинице: мне нравится вариант с 25 буквами
12 сентября 2017, 12:46
Глава Минобра напомнил, что латинский алфавит для казахского языка еще будет обсуждаться с общественностью.
Во время подготовки алфавита казахского языка рассматривалось несколько вариантов, однако был выбран алфавит из 25 букв, который теперь выставлен на обсуждение, рассказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
"Время еще есть для подробного обсуждения. Эксперты рассматривали несколько вариантов, выбрали этот. Мне нравится вариант с 25 буквами. Теперь граждане пусть скажут свое мнение. Если есть конкретные предложения, надо высказываться. Для этого алфавит и выставлен на обсуждение", — сказал Сагадиев в кулуарах правительства.
Ранее директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов сообщал, что предлагаемый новый алфавит казахского языка состоит из 25 знаков. По его словам, в создании настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывалась звуковая система казахского языка.
Новый вариант казахского алфавита несколько раз проверялся специалистами центра им. Ш.Шаяхметова, а также приглашенными гражданами.
"Большинство участников поддержали. Многие из участников, особенно молодежь, имеют хорошие навыки использования латиницы, в какой-то степени сформировано зрительное восприятие к нему. Письменный навык — это дело времени", — отмечал эксперт.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.
С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. К 2025 году переход на латинский алфавит в Казахстане должен быть осуществлен повсеместно.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: kursiv.kz.
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