Министр образования о латинице: мне нравится вариант с 25 буквами

Глава Минобра напомнил, что латинский алфавит для казахского языка еще будет обсуждаться с общественностью.

Во время подготовки алфавита казахского языка рассматривалось несколько вариантов, однако был выбран алфавит из 25 букв, который теперь выставлен на обсуждение, рассказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев.





"Время еще есть для подробного обсуждения. Эксперты рассматривали несколько вариантов, выбрали этот. Мне нравится вариант с 25 буквами. Теперь граждане пусть скажут свое мнение. Если есть конкретные предложения, надо высказываться. Для этого алфавит и выставлен на обсуждение", — сказал Сагадиев в кулуарах правительства.





Ранее директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов сообщал, что предлагаемый новый алфавит казахского языка состоит из 25 знаков. По его словам, в создании настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывалась звуковая система казахского языка.





Новый вариант казахского алфавита несколько раз проверялся специалистами центра им. Ш.Шаяхметова, а также приглашенными гражданами.





"Большинство участников поддержали. Многие из участников, особенно молодежь, имеют хорошие навыки использования латиницы, в какой-то степени сформировано зрительное восприятие к нему. Письменный навык — это дело времени", — отмечал эксперт.





Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.





С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. К 2025 году переход на латинский алфавит в Казахстане должен быть осуществлен повсеместно.







