Питер Берман об Илье Ильине: Он плакал, когда узнал об этом

Питер Берман кинорежиссер, писатель, правозащитник, а также близкий друг тяжелоатлета Ильи Ильина, на презентации своей книги «Бои без правил» рассказал, чем сейчас занимается титулованный спортсмен, сообщает Zakon.kz





«Моя книга повещена всем спортсменам Казахстан, тем людям, которые защищали честь нашей страны на международной арене, в том числе и Ильину. Илья на сегодняшний день находится в Бостоне (США) учится и дает мастер-классы. Учится на международного менеджера спорта. Я думаю, что он однозначно вернется в Казахстан. Ведь президент сказал ему - «какой ты был чемпион, такой для меня и остался». В его планах завершить спортивную карьеру, потому что он пережил жуткий стресс, хотя все может поменяться. Он очень тяжело переживал. Он плакал, когда узнал об этом. Эта была настоящая подстава», - сказал писатель.





Берман не исключает, что Ильину удастся оправдать свое имя и вернуть олимпийские медали. Режиссер приводит в пример велогонщика Александра Винокуров, которому удалось доказать, что он «чистый» спортсмен, а после выиграть Олимпиаду.





«Судьба его сейчас решается, - продолжил он. - Пока все зависло в воздухе. Возможна амнистия. Потому что до сих пор не решили вопрос о дисквалификации. Это же политика, это 100% большая игра. Борьба идет не между спортсменами, а между политиками. Все, что произошло, это же из-за России. Посмотрите, кто попался - это Россия, Казахстан, Беларусь. Сейчас мы плотно ведем переговоры с генеральным секретарем международной федерации тяжелой атлетики, он обещал помочь. Будет голосование».





Правозащитник считает, что запрещенные препараты в кровь тяжелоатлета могли попасть через некачественное спортивное питание.





«Илья не знал, что он пьет. Это было спортивное питание. Вопрос до сих пор открытый, так это или не так. Наше оборудование не показало наличие допинга. Без спортивного питания, без стимулирования, в большом спорте невозможно. Спортивная фирма жестко ответила, что в питании нет никакого допинга. Возможно высокочувствительная аппаратура, хотя я в это не верю. Или подменили пробу. Те препараты, которые они выявили, Илюха не принимал», - отметил он.





«Бои без правил» - классический острый сюжет, и захватывающая интрига, которые держат читателя в напряжении с первой и до последней страницы. Главный герой - в прошлом победитель боев без правил, ныне сотрудник органов разведки - оказывается в центре бурных политических событий, разворачивающихся в одной из постсоветских республик Центральной Азии: борьбы с рвущейся к власти оппозицией и криминалитетом, войны компроматов, тройного убийства, в котором его обвиняют. Среди персонажей книги — и мистический образ величественного гуру Саи Бабы, мудрый китаец-сэнсэй, знающий секреты открытия ”третьего глаза”, вор Иосиф, обладающий гипнотическими способностями. Книга издана в Лондоне, в настоящее пишется сценарий и в скором времени планируют снять фильм.