Для решения стратегических задач

Нургуль Кенжебаева,

зам. руководителя Департамента

юстиции Карагандинской области

В этом году Конституции Республики Казахстан исполняется 22 года. Сегодня нам необходимо вспомнить историю и осмыслить этапы эволюции Основного Закона страны.

Идеи конституционализма в Казахстане берут начало из глубины веков. В XV - XVIII веках были сформированы такие уложения, как «Касым ханнын каска жолы» («Светлый путь Касым хана»), «Есим ханнын ески жолы» («Древний путь Есим хана») и «Жеты Жаргы» («Семь уложений») Тауке хана, а также проект Конституции партии «Алаш».

Ярким периодом в нашей истории является Конституция Казахской АССР 1926 года. Она была принята в окончательной редакции постановлением ЦИКа Казахской АССР 18 февраля 1926 года после образования СССР и с учетом Конституции РСФСР 1925 года, так как тогда Казахстан являлся частью РСФСР. Этот Основной закон закрепил форму правления, государственного устройства, политический режим, структуру органов государственной власти, исполнительно-распорядительных органов. Были определены основные начала активного и пассивного избирательного права, бюджетного права. Согласно данной Конституции Казахстан являлся равноправной республикой в составе РСФСР.

В Конституции 1937 года были определены основные права и обязанности граждан: право на труд (ст. 96), на отдых (ст. 97), материальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности (ст. 98), на охрану здоровья, гарантии свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, неприкосновенности личности, жилища, переписки граждан, право убежища иностранным гражданам.

Конституция Казахской ССР, принятая на внеочередной VII Сессии Верховного Совета республики IX созыва 20 апреля 1978 года, состояла из преамбулы, десяти разделов, 19 глав, 173 статей. Согласно ей вся власть принадлежала народу, который классово подразделялся на рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию. Над системой органов власти и управления была поставлена Коммунистическая партия Казахской ССР (ст. 6). Основой экономической системы республики была объявлена государственная, кооперативно-колхозная собственность и собственность профсоюзных и иных общественных организаций.

В начале 1990-х годов в Казахской ССР, а затем в Казахстане был принят ряд законов, которые внесли значительные поправки в Конституцию 1978 года. Согласно Закону «О совершенствовании структуры государственной власти» от 20 ноября 1990 года в Конституцию были внесены положения о том, что Президент является главой исполнительной и распорядительной власти, Совет министров был преобразован в Кабинет министров.

Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX Сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 года. Структурно она состояла из преамбулы, четырех разделов, 21 главы и 131 статьи. Конституция впитала многие правовые нормы, принятые с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета: народный суверенитет, независимость государства, принцип разделения властей, признание казахского языка государственным, признание Президента главой государства, органов суда - Верховного, Конституционного и Высшего арбитражного судов и другие.

В основу Конституции 1993 года легла модель парламентской республики. Закрепляя независимость Казахстана, Конституция 1993 года вместе с тем отразила сложность и противоречивость первых лет независимости. С одной стороны, она фиксировала юридические основы для дальнейшей трансформации всех сторон жизнедеятельности республики в направлении формирования рыночной экономики и демократического государства, с другой - Конституция вызывала широкие дискуссии о полномочиях законодательной и исполнительной ветвей власти, поскольку в ее тексте этот вопрос остался неурегулированным. Такая ситуация не способствовала как стабилизации политической и социальной ситуации в стране, так и закреплению курса на трансформацию всех сторон общественной жизни. Более того, предметом общественной полемики стали некоторые принципиальные положения Конституции, касающиеся характера государственности, вопросов государственного языка, частной собственности на землю и гражданства.

Действующая Конституция РК была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Этот день является государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан. Принятию Основного Закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции населением страны.

За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, изменения и дополнения в нее вносились четыре раза: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах.

В 1998 году были внесены изменения и дополнения в 19 статей Основного Закона. Изменения коснулись сроков и полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса, был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для государственного служащего.

Более существенные поправки в Конституцию были приняты в 2007 году. В совокупности их суть сводилась к следующему: переход к пропорциональной избирательной системе; укрепление статуса Парламента за счет введения нормы об утверждении Премьер-министра парламентским большинством и процедуры консультаций Президента с партийными фракциями при назначении главы правительства; Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право делегировать своих представителей в Мажилис и Сенат Парламента согласно установленной квоте.

В феврале 2011 года в Конституцию были внесены изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов Президента страны.

С принятием первой Конституции независимого Казахстана перед государством встала необходимость обеспечения конституционного контроля, то есть проверки соответствия нормативных актов и международных соглашений Основному Закону. Изначально данная функция в Республике Казахстан была возложена на Конституционный суд (июнь 1992 - октябрь 1995 года). Решение о создании Конституционного совета РК было принято 29 декабря 1995 года.

В марте 2017 года был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», согласно которому ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти.

«Правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны», - отмечал Глава государства, выступая на церемонии публичного подписания закона.

Отмечалось, что политическая система обретет большую степень демократичности и устойчивости. При этом базовым фундаментом Республики Казахстан осталась президентская форма правления.

Сегодня наше государство стало ярким олицетворением приверженности народа Казахстана идеалам гражданского общества, закрепленным в Конституции. Усилия нашего сплоченного народа, его большой потенциал под руководством Главы государства Нурсултана Назарбаева позволят успешно реализовать стоящие перед нами стратегические задачи, изложенные в Основном Законе страны.