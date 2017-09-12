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Дина Амирова

В Национальной библиотеке РК состоялся «круглый стол» на тему: «Конституционные ценности и пути их реализации в законодательстве и правоприменительной практике Казахстана» (Августовские чтения), посвященный Дню Конституции РК. Данное мероприятие проводится в Алматы впервые.

«Круглый стол» организован и проведен по инициативе Алматинского городского суда при поддержке Национальной библиотеки РК. В его работе приняли участие председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов, зам. акима г. Алматы Мурат Дарибаев, первые руководители правоохранительных органов, департаментов юстиции, труда и социальной защиты, миграции, государственных доходов, нотариата, адвокатуры, видные ученые деятели, ректоры вузов г. Алматы, судьи Алматинского городского суда и судьи в отставке, судьи районных и приравненных к ним судов города, руководство Администратора судов по г. Алматы, а также выпускники Академии правосудия.

Перед началом работы «круглого стола» его участникам был продемонстрирован документальный фильм, посвященный Дню Конституции РК, в котором видные общественные деятели Казахстана и других стран поздравляли с праздником наших сограждан.

Приветствуя участников и гостей Августовских чтений, председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов поблагодарил коллектив Национальной библиотеки в лице ее директора, который предоставил площадку для этого важного мероприятия, и напомнил, что этот год ознаменован конституционными реформами, инициированными Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. По инициативе Главы государства конституционной комиссией были подготовлены соответствующие поправки к Основному Закону, к тому же свою точку зрения о вносимых поправках высказывали члены Правительства, руководители государственных ведомств, общественные деятели, представители творческой интеллигенции. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог присылать свои материалы, в результате чего от казахстанцев поступило более шести тысяч различных предложений.

По результатам обсуждений рабочей группой выработаны предложения по перераспределению полномочий Главы государства. Всего утверждено 26 поправок к 19 статьям, большая их часть посвящена перераспределению полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством, а также совершенствованию местного государственного управления и самоуправления. - Верховный Суд РК внес свои предложения, касающиеся конституционной реформы по вопросам судопроизводства и судоустройства. Так, в рамках конституционной реформы в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» внесены изменения в части увеличения возрастного ценза кандидатов в судьи до 30 лет. Эти поправки направлены на дальнейшее ужесточение требований к кандидатам на должность судей. Вступил в силу новый Закон «О прокуратуре», в котором учтен ряд предложений Верховного Суда РК, в частности, предусмотрено значительное сокращение участия прокурора в гражданском процессе, - сказал Н. Абдиканов.

Глубокие политические и социально-экономические преобразования, произошедшие без малого за 26 лет независимости республики, обусловили серьезные изменения роли и значения многих традиционных правовых институтов. К числу таких жизненно необходимых и имеющих глубокие исторические корни относится и институт судебной защиты прав человека и гражданина.

Как отметила судья городского суда г. Алматы Ирина Федотова, с принятием в 1995 году Конституции граждане Казахстана получили возможность защищать свои права и решать практически все споры в суде.

- Сегодня каждому гражданину нашей республики гарантируется судебная защита от любых неправомерных действий государственных органов, организаций, должностных и иных лиц ущемляющих или ограничивающих права, свободы и законные интересы, провозглашенные Конституцией и законами республики высшими государственными ценностями граждан страны. Необходимо отметить, что Алматы является крупнейшим мегаполисом страны, где проживают более миллиона 800 тысяч человек, то есть в городе рассматривается большое число споров в судебном порядке. Радует тот факт, что сегодня граждане предпочитают разрешать конфликты в суде, не выходя из правового поля. Это свидетельствует о доверии граждан к судебной системе, а значит, наша работа ведется в правильном направлении, - сказала И. Федотова.

В свою очередь, директор Национальной библиотеки РК Жанат Сейдуманов отметил важность того, что данный «круглый стол», посвященный такой важной теме, как конституционные ценности, проводится именно в Национальной библиотеке.

- Наша библиотека сегодня является самой крупной в республике из учреждений такого рода. Ежегодно мы принимаем около двух миллионов 100 тысяч посетителей, 70 процентов которых составляют студенты, а именно учащаяся молодежь является будущим нашей страны, ответственной за ее укрепление и развитие, - сказал он.

Прокурор г. Алматы Габит Миразов также отметил значимость мероприятия и напомнил, что органам судебной власти и прокуратуре в тесном сотрудничестве предстоит еще много работы в сфере реализации конституционных ценностей, но они готовы к этой работе и нацелены на самые высокие результаты.

Академик НАН РК, профессор Сорбонна-Казахстан Казахского национального педагогического университета им. Абая Салахиден Сабикенов в своем докладе на тему: «Конституция РК и проблемы модернизации правосознания казахстанского судейского общества в контексте программного письма Президента РК Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» аналитически обосновал преимущества казахстанской Конституции и разъяснил закономерную и исторически верную тенденцию модернизации правового сознания каждого члена общества - от простого гражданина до судьи или парламентария, исполняющих свои функции.

О Конституции РК как правовой основе государства рассказал декан юридического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби, д.ю.н., профессор Даулет Байдельдинов. Он напомнил, что Конституция играет основополагающую роль в устройстве и становлении страны, затем провел небольшой экскурс в историю создания правового государства в разные временные периоды, а также рассказал о значении первых конституционных документов в формировании и укреплении зарубежных стран.

- Важно, что центральным ядром нашей казахстанской Конституции являются ее первые слова «Мы, народ Казахстана». Вот ярчайшее утверждение главных ценностей нашей республики - ее граждане, их права и свободы. Недаром эти слова сразу запали в душу каждого казахстанца, и не зря Президент РК проводит политику передачи части властных полномочий активному гражданскому сектору. Поскольку лишь тогда, когда общество будет принимать участие в механизме государственного управления, принимая на себя ответственность за свои действия и решения, можно считать, что полностью реализованы демократические ценности, - сказал Д. Байдельдинов.

Также в ходе мероприятия состоялся конструктивный обмен мнениями и опытом в свете реализации последних конституционных изменений в законодательстве и правоприменительной практике. Участники встречи пришли к мнению, что дальнейшее обеспечение реализации конституционных ценностей требует системного подхода, объединения на основе современных информационных технологий, научно-практических и иных ресурсов. Естественно, это возможно только при условии выверенных действий законодателей и правоприменителей, дальнейших усилий государства и всех институтов казахстанского гражданского общества. Также участники Августовских чтений поддержали предложение о ежегодном проведении такого рода мероприятий.