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Что будет с ценами на продукты после ЭКCПО

12 сентября 2017, 13:01

Министр нацэкономики посоветовал не обращать внимание на информацию по росту цен на продукты питания.

Министр национальной экономки РК Тимур Сулейменов ответил на вопрос, что будет с ценами на продовольственные товары в Казахстане после завершения выставки ЭКСПО, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам главы МНЭ, вопрос о повышение цен на продукты поднимался и до открытия международной выставки ЭКСПО в Астане. В то время экономисты прогнозировали рост, однако, отметил министр, цены остались «почти на прежнем уровне».

«Опять поднимается вопрос о том, что после ЭКСПО продукты подорожают, что якобы в момент проведения выставки цены искусственно сдерживали. Как можно сдерживать рост цен на продукты в наших придомовых магазинах, в крупных оптовках, в рознице? Это невозможно. Этим никто не занимается, ни мы, ни акимат, это рынок. Поэтому посоветовал бы не обращать внимание на такую информацию», ― сказал Тимур Сулейменов на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, за последние восемь месяцев в Казахстане наблюдается спад цен на продукты.

«На ряд каких-то вещей цены подорожали, но на продовольственную корзину произошло снижение цен, и это будет продолжаться как минимум месяц. Мы ожидаем, что сентябрь мы будем видеть дефляцию. Так что оснований для беспокойств нет»,― заключил он.

Фото с сайта newtimes.kz

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