Бозумбаев: предпосылок для роста цен на бензин в Казахстане нет
12 сентября 2017, 13:06
Об этом министр заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев считает, что предпосылок для значительного роста цен на бензин в Казахстане нет, передает МИА "Казинформ".
«Пока предпосылок каких-то для значительного роста цен на бензин или на дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем», - сказал Канат Бозумбаев. Министр пообещал, что сегодня пресс-служба ведомства предоставит информацию по этому вопросу.
Отметим, что вчера на казахстанских АЗС в среднем на два-три тенге поднялись цены на бензин.
В частности, на 2 тенге подорожал ходовой АИ-92. Так, на заправках «КазМунайГаза», «Роял Петрол», «Гелиос» литр стоит 144 тенге, на «Синойле» - 145. Дороже всего АИ-92 продают на заправках «Газпромнефти» - по 147 тенге.
Стоимость газа выросла с 65 до 71 тенге, дизельное топливо также подорожало.
Серик Сабеков
Фото с сайта inform.kz
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