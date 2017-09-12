Бывший столичный адвокат подозревается в мошеннических действиях
12 сентября 2017, 13:08
Он представляясь действующим адвокатом, составлял договора об оказании юридических услуг, но свои обязательства по ним не исполнял.
Бывший адвокат подозревается в присвоении денег доверчивых клиентов, сообщает департамент внутренних дел Астаны.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего адвоката Талгата Капарова, который представляясь действующим адвокатом, составлял договора об оказании юридических услуг, но свои обязательства по ним не исполнял. Таким образом, он похищал денежные средства граждан", — говорится в сообщении полиции.
Кроме того, по данным департамента, экс-адвокат, выступая в качестве ростовщика, выдавал денежные средства под залог недвижимого имущества. Предполагается, что деньги он присваивал путем составления мнимых договоров купли-продажи.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Андрей Стенин
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