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Бывший столичный адвокат подозревается в мошеннических действиях

12 сентября 2017, 13:08

Он представляясь действующим адвокатом, составлял договора об оказании юридических услуг, но свои обязательства по ним не исполнял.

Бывший адвокат подозревается в присвоении денег доверчивых клиентов, сообщает департамент внутренних дел Астаны.

"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего адвоката Талгата Капарова, который представляясь действующим адвокатом, составлял договора об оказании юридических услуг, но свои обязательства по ним не исполнял. Таким образом, он похищал денежные средства граждан", — говорится в сообщении полиции.

Кроме того, по данным департамента, экс-адвокат, выступая в качестве ростовщика, выдавал денежные средства под залог недвижимого имущества. Предполагается, что деньги он присваивал путем составления мнимых договоров купли-продажи.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Андрей Стенин

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