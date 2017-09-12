Mercedes показал корму гибридного суперкара
12 сентября 2017, 13:10
Project ONE создан в честь 50-летия AMG и позиционируется как самый амбициозный проект из всех, когда-либо реализованных спортивным брендом.
Mercedes-AMG показал очередной тизер гибридного суперкара Project ONE, который будет полностью рассекречен 12 сентября на автосалоне во Франкфурте. На этот раз компания продемонстрировала заднюю часть автомобиля. Ранее мы видели «лицо» суперкара и фотографию из салона с прямоугольным рулем и цифровой приборной панелью.
Project ONE создан в честь 50-летия AMG и позиционируется как самый амбициозный проект из всех, когда-либо реализованных спортивным брендом. Его силовая установка суммарной мощностью в 1000 л.с. включает установленный сзади «формульный» 1,6-литровый V6 и четыре электромотора, два из которых вращают передние колеса, а еще по одному присоединены к коленвалу и турбине. Максимальная скорость суперкара превышает 350 км/ч, полного заряда «формульной» батареи хватает, чтобы проехать 24 только на электромоторах.
Совокупный тираж Mercedes-AMG Project ONE составит 275 экземпляров по цене в 2 275 000 евро за штуку. Все они уже проданы.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-AMG
Via cartimes
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