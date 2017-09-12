Правительство одобрило проект нового Налогового кодекса РК

Сегодня на заседании Правительства, под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, одобрен проект нового Налогового кодекса, передает BNews.kz.

Согласно новому Налоговому кодексу, идеология налоговых изменений будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.

Предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция.

Как рассказал министр национальной экономики, бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства.

«Кроме этого, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях налогового кодекса», - сказал Тимур Сулейменов.

Как добавил глава ведомства, в рамках нового налогового кодекса для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предлагается новый альтернативный режим - режим фиксированного вычета. По словам министра, это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль.

«Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», - сказал Тимур Сулейменов.

Напомним, в начале прошлого года, в ходе заседания коллегии Министерства национальной экономики глава ведомства Тимур Сулейменов сообщил, что в 2017 году в рамках реализации послания Президента будет разработан новый Налоговый кодекс.