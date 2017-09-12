Саудовская Аравия оценила роль РК в исполнении соглашения ОПЕК

В Астана состоялась встреча министра энергетики РК Каната Бозумбаева с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Халедом Аль-Фалихом, сообщает Zakon.kz.

10 сентября 2017 года в рамках Саммита по науке и технологиям Организации Исламского сотрудничества состоялось заседание сторон, где была обсуждена сложившаяся ситуация на мировом рынке нефти.

В ходе встречи стороны отметили важность предпринимаемых усилий Казахстаном и Саудовской Аравией, наряду с другими странами ОПЕК и не ОПЕК, для сохранения баланса на нефтяном рынке.

В частности К.Бозумбаев подчеркнул, что, несмотря на постепенную активизацию крупного месторождения Кашаган в этом году, Казахстан за счет сокращения производства в других секторах нефтедобычи в августе добился более полного соответствия ранее оговоренному уровню производства.

В свою очередь, г-н Аль-Фалих высоко оценил роль Казахстана по исполнению принятых обязательств по соглашению о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и ОПЕК+ и призвал продолжить активные действия в данном направлении.

Стороны также отметили, что вопрос продления срока действия соглашения о сокращении уровня добычи нефти будет рассмотрен по мере необходимости в соответствии с конъюнктурой рынка.

К.Бозумбаев и г-н Аль-Фалих договорились и впредь продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической отрасли, включая два крупных проекта на территории Казахстана в сфере нефтехимии и возобновляемых источников энергии.