В Узбекистане гостиницы перешли на прием оплаты в сумах

С 5 сентября оплата услуг по размещению в гостиницах и других средствах размещения, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе через субъектов туристической деятельности, осуществляется в национальной валюте. Исключение составляют случаи, когда оплата производится с использованием международных пластиковых карт , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.





Запрет на осуществление платежей в наличной иностранной валюте на территории Узбекистана предусмотрен указом Президента от 2 сентября «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики». Напомним, с 1 января оплата услуг за размещение в гостиницах иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства в Узбекистане, осуществлялась только в свободной конвертируемой валюте (СКВ).





Отныне все цены и тарифы на территории страны определяются только в национальной валюте. Однако в гостиничных хозяйствах разрешено использование электронных табло-калькуляторов исключительно в информационных целях для расчета стоимости услуг в СКВ для иностранных граждан, желающих оплатить международными картами, исходя из текущего обменного курса сума к иностранным валютам.





Внесение гражданами Узбекистана платы туристским операторам в наличной СКВ для последующей оплаты услуг туроператоров-контрагентов (гостиниц) за рубежом запрещено.





Туристский сбор на данный момент оплачивается клиентами гостиниц в национальной валюте по курсу 8100 сумов за 1 доллар США. Новый размер сбора будет сообщен после внесения изменений в постановление Кабинета Министров от 15 марта «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».





Вышеуказанные требования не распространяются на платежи гостиничным хозяйствам и субъектам туристической деятельности из-за пределов Узбекистана, осуществляемые путем перечисления иностранной валюты.





Для предотвращения завышения цен Госкомтуризм предписал субъектам туристской деятельности сохранить для граждан Узбекистана действующие цены в сумах, а если они определялись исходя из курса доллара США, то зафиксировать их на уровне курса, действовавшего на момент подписания указа Президента (4210,35 сума).





При обслуживании иностранных граждан гостиницам и другим средствам размещения рекомендовано самостоятельно устанавливать цены с проведением расчета в национальной валюте по официальному курсу Центрального банка на день оплаты.



