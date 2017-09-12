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В Наньние открылся казахстанский павильон на площадке выставки ЭКСПО "Китай-АСЕАН"

12 сентября 2017, 13:37

Китайскую Народную Республику посетил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин.

11-12 сентября 2017 года казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Аскаром Маминым с рабочей поездкой посетила Наньнин (КНР), передает Zakon.kz.

Ключевым событием поездки стало проведение первого Форума межрегионального сотрудничества Казахстан-Китай, на площадке которого выступили Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.



По итогам Форума А. Мамин принял участие в официальной церемонии открытия казахстанского павильона на площадке выставки ЭКСПО «Китай-АСЕАН».


В честь открытия звучала традиционная музыка в исполнении артистов Президентского оркестра.

Следует отметить, что Казахстан является "специально приглашенной страной" - партнером выставки.




Более 20 казахстанских компаний представили образцы продукции отечественного производства.

Далее А. Мамину представили китайский павильон.

Следует отметить, что выставка вызвала большой интерес со стороны всех участников.



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