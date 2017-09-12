В Наньние открылся казахстанский павильон на площадке выставки ЭКСПО "Китай-АСЕАН"

11-12 сентября 2017 года казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Аскаром Маминым с рабочей поездкой посетила Наньнин (КНР), передает передает Zakon.kz





Ключевым событием поездки стало проведение первого Форума межрегионального сотрудничества Казахстан-Китай, на площадке которого выступили Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.









По итогам Форума А. Мамин принял участие в официальной церемонии открытия казахстанского павильона на площадке выставки ЭКСПО «Китай-АСЕАН».









В честь открытия звучала традиционная музыка в исполнении артистов Президентского оркестра.





Следует отметить, что Казахстан является "специально приглашенной страной" - партнером выставки.



