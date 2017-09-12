В Наньние открылся казахстанский павильон на площадке выставки ЭКСПО "Китай-АСЕАН"
12 сентября 2017, 13:37
Китайскую Народную Республику посетил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин.
11-12 сентября 2017 года казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Аскаром Маминым с рабочей поездкой посетила Наньнин (КНР), передает Zakon.kz.
Ключевым событием поездки стало проведение первого Форума межрегионального сотрудничества Казахстан-Китай, на площадке которого выступили Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.
По итогам Форума А. Мамин принял участие в официальной церемонии открытия казахстанского павильона на площадке выставки ЭКСПО «Китай-АСЕАН».
В честь открытия звучала традиционная музыка в исполнении артистов Президентского оркестра.
Следует отметить, что Казахстан является "специально приглашенной страной" - партнером выставки.
Более 20 казахстанских компаний представили образцы продукции отечественного производства.
Далее А. Мамину представили китайский павильон.
Следует отметить, что выставка вызвала большой интерес со стороны всех участников.
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