Премьер-министр поручил держать на контроле работы по уборке урожая

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства поручил министру сельского хозяйства Аскару Мырзахметову держать на контроле работы по уборке урожая, передает МИА «Казинформ».

Глава Кабмина поинтересовался, нет ли проблем по поставкам ГСМ.

«Работы по поставке ГСМ идут в плановом порядке. 56% от плана уже отгружено, из 393 тыс тонн 222 тыс тонн дизельного топлива отгружено, и процент выполнения в целом составляет около 80% к плану. Думаем, что мы готовы необходимые объемы предоставить», - ответил министр энергетики Канат Бозумбаев.

В свою очередь вице-премьер и министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов сообщил, что темпы уборки урожая в этом году очень большие.

«Оставшиеся площади мы уберем в оптимальные сроки. Для этого ведутся соответствующие работы, нерешенных вопросов нет, поэтому уборка урожая завершится, как положено», - заверил он.

В заключении Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил держать на контроле данный вопрос.

«После завершения уборки урожая мы дополнительно рассмотрим этот вопрос», - добавил глава правительства.