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Умер один из создателей мультфильма "Пиноккио"

12 сентября 2017, 13:41

В 1996 году Атенсио получил премию «Легенда Disney» за существенный вклад в развитие компании.

Американский художник-мультипликатор и дизайнер Ксавье Атенсио скончался в возрасте 98 лет, сообщает Lenta.ru.

Атенсио родился в штате Колорадо в 1919 году. Он работал в компании Disney с 1938-го по 1984-й. Мультипликатор принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Пиноккио» и «Фантазия».

Атенсио также выступил автором сценария к нескольким аттракционам в Диснейлендах, среди которых — «Призрачное поместье» и «Пираты Карибского моря». Для последнего он также написал слова к песне «Йо-хо (Пиратская жизнь по мне)», которая звучит во время поездки по аттракциону. Композиция была использована и в фильмах серии «Пираты Карибского моря».

В 1996 году Атенсио получил премию «Легенда Disney» за существенный вклад в развитие компании.

Фото: Michael Germana / Everett Collecti / East News

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