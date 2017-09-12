Умер один из создателей мультфильма "Пиноккио"
12 сентября 2017, 13:41
В 1996 году Атенсио получил премию «Легенда Disney» за существенный вклад в развитие компании.
Американский художник-мультипликатор и дизайнер Ксавье Атенсио скончался в возрасте 98 лет, сообщает Lenta.ru.
Атенсио родился в штате Колорадо в 1919 году. Он работал в компании Disney с 1938-го по 1984-й. Мультипликатор принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Пиноккио» и «Фантазия».
Атенсио также выступил автором сценария к нескольким аттракционам в Диснейлендах, среди которых — «Призрачное поместье» и «Пираты Карибского моря». Для последнего он также написал слова к песне «Йо-хо (Пиратская жизнь по мне)», которая звучит во время поездки по аттракциону. Композиция была использована и в фильмах серии «Пираты Карибского моря».
В 1996 году Атенсио получил премию «Легенда Disney» за существенный вклад в развитие компании.
Фото: Michael Germana / Everett Collecti / East News
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877565-009329910af7a62c5868e3d2ad4d0f8d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...