Сбивший мать четверых детей экс-подполковник предстал перед судом в ЗКО
12 сентября 2017, 13:41
Родственники погибшей в ДТП женщины требуют 30 миллионов с виновника.
Сегодня в Уральске начался суд над 34-летним экс-подполковником полиции Саматом Наурузовым. 22 июля этого года он сбил насмерть мать четверых детей и ее приемную дочь, пишет "Уральская Неделя".
Во время суда адвокат потерпевшей стороны Эльмира Ишмуратова ходоатайствала о приобщении к материалам дела справки о расходах семьи на поминальный обед. Также к материалам уголовного дела были приобщены справки о расходах на лечение дочери погибшей, и траты на адвоката.
Со стороны подсудимого были приобщены характеристики с места работы и от соседей.
Самат Наурузов был арестован 24 июля, государственное обвинение обосновало запрос санкции на арест тем, что ДТП вызвало широкий общественный резонанс.
Происшествие случилось в поселке Зачаганск недалеко от ресторана «Альбина» во второй половине дня в субботу, 22 июля. Самат Наурузов должен был в этот день женится, однако свадьба не состоялась. Погибшая и пострадавшая также приехали в Уральск из Актобе на свадьбу.
Следующий процесс по делу Самата Наурузова состоится 20 сентября, в 10 -00. За это время стороны должны заключить процессуальное соглашения в форме сделки о признании вины.
Фото: uralskweek.kz.
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