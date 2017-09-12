Сбивший мать четверых детей экс-подполковник предстал перед судом в ЗКО

Родственники погибшей в ДТП женщины требуют 30 миллионов с виновника.

Сегодня в Уральске начался суд над 34-летним экс-подполковником полиции Саматом Наурузовым. 22 июля этого года он сбил насмерть мать четверых детей и ее приемную дочь, пишет " пишет " Уральская Неделя ".





Во время суда адвокат потерпевшей стороны Эльмира Ишмуратова ходоатайствала о приобщении к материалам дела справки о расходах семьи на поминальный обед. Также к материалам уголовного дела были приобщены справки о расходах на лечение дочери погибшей, и траты на адвоката.





Со стороны подсудимого были приобщены характеристики с места работы и от соседей.





Самат Наурузов был арестован 24 июля, государственное обвинение обосновало запрос санкции на арест тем, что ДТП вызвало широкий общественный резонанс.





Происшествие случилось в поселке Зачаганск недалеко от ресторана «Альбина» во второй половине дня в субботу, 22 июля. Самат Наурузов должен был в этот день женится, однако свадьба не состоялась. Погибшая и пострадавшая также приехали в Уральск из Актобе на свадьбу.





Следующий процесс по делу Самата Наурузова состоится 20 сентября, в 10 -00. За это время стороны должны заключить процессуальное соглашения в форме сделки о признании вины.



