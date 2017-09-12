Новую систему фото-видео фиксации нарушений запустят в Астане

15 сентября в 00:00 часов в Астане запускается пилотный проект по фиксации нарушении ПДД, с использованием системы фото-видео фиксации «Сергек», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

На начальном этапе система будет фиксировать превышение скорости, проезд по полосе «Bus Lane» и пересечение стоп-линий.

Полиция предоставляет варианты, как можно оплатить штрафы за выявленные нарушения:

- Оплата наличными средствами через банки второго уровня или АО «Казпочта».

- Наличными средствами через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI кошелек.

- Безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня.

- Оплата штрафа через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay.

Карта расположения камер фото и видеофиксации в Астане размещена на сайте www.citycams.kz.