Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В РК до конца года появится 120 зарядок для электрокаров

12 сентября 2017, 13:48

Зарядные станции (ЭЗС) установят в Алматы и Астане, а также на трассе между городами.

Первые тестовые ЭЗС уже установлены на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы Жол» в Астане, а также на парковке акимата в Алматы. Судя по фото, речь идёт о станциях F4 украинской компании E-Line. Мощность данной станции — 51 кВт. На зарядку понадобится от одного до четырёх часов в зависимости от ёмкости батарей. Одновременно пополнять запас энергии могут 4 электромобиля разных производителей, сообщает kolesa.kz.

До конца 2017 года в Алматы и Астане установят сотню зарядных станций, ещё 20 на трассе Астана — Алматы.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...