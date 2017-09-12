В РК до конца года появится 120 зарядок для электрокаров
12 сентября 2017, 13:48
Зарядные станции (ЭЗС) установят в Алматы и Астане, а также на трассе между городами.
Первые тестовые ЭЗС уже установлены на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы Жол» в Астане, а также на парковке акимата в Алматы. Судя по фото, речь идёт о станциях F4 украинской компании E-Line. Мощность данной станции — 51 кВт. На зарядку понадобится от одного до четырёх часов в зависимости от ёмкости батарей. Одновременно пополнять запас энергии могут 4 электромобиля разных производителей, сообщает kolesa.kz.
До конца 2017 года в Алматы и Астане установят сотню зарядных станций, ещё 20 на трассе Астана — Алматы.
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