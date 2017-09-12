Индия ответила на критику ООН из-за действий в отношении рохинджа

Министр внутренних дел Индии Кирен Риджиджу в ответ на критику со стороны управления ООН по правам человека заявил, что у Дели пока нет окончательного плана по депортации беженцев-рохинджа

Риджиджу неоднократно заявлял, что Дели имеет право депортировать нелегальных мигрантов, в том числе рохинджа, и подчеркивал, что Индия приняла самое большое число беженцев в мире, поэтому никто не вправе ее осуждать.





В начале августа министр в ответ на парламентский запрос о судьбе примерно сорока тысяч нелегальных (незарегистрированных ООН) мигрантов-рохинджа сообщил, что правительствам штатов поручили сформировать рабочие группы по идентификации и депортации всех иностранцев, нелегально находящихся на индийской территории.





Верховный комиссар ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейн выразил сожаление в связи с этими планами и напомнил, что, хотя Индия и не является членом конвенции ООН о статусе беженцев, по другим международным договорам она обязана не высылать людей в регионы, где есть угроза их жизни и здоровью.



