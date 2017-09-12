Индия ответила на критику ООН из-за действий в отношении рохинджа
12 сентября 2017, 13:49
У Дели пока нет окончательного плана по депортации беженцев-рохинджа.
Министр внутренних дел Индии Кирен Риджиджу в ответ на критику со стороны управления ООН по правам человека заявил, что у Дели пока нет окончательного плана по депортации беженцев-рохинджа, сообщает РИА Новости.
Риджиджу неоднократно заявлял, что Дели имеет право депортировать нелегальных мигрантов, в том числе рохинджа, и подчеркивал, что Индия приняла самое большое число беженцев в мире, поэтому никто не вправе ее осуждать.
В начале августа министр в ответ на парламентский запрос о судьбе примерно сорока тысяч нелегальных (незарегистрированных ООН) мигрантов-рохинджа сообщил, что правительствам штатов поручили сформировать рабочие группы по идентификации и депортации всех иностранцев, нелегально находящихся на индийской территории.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейн выразил сожаление в связи с этими планами и напомнил, что, хотя Индия и не является членом конвенции ООН о статусе беженцев, по другим международным договорам она обязана не высылать людей в регионы, где есть угроза их жизни и здоровью.
В ответ на это Риджиджу заявил, что окончательно решения по рохинджа еще нет и отметил, что Индия придает первостепенное значение гуманитарным вопросам и всегда принимает беженцев.
При этом он добавил, что "ООН и другие международные организации не понимают проблемы внутренней или национальной безопасности Индии".
"Индия всегда была гуманной нацией, и мы (МВД) попросили правительства штатов инициировать процесс по установленной процедуре. Они (рохинджа) все еще здесь", — добавил он.
Подход Индии к проблеме беженцев неоднократно критиковали правозащитники и представители рохинджа. Сейчас их жалобы рассматривает Верховный суд.
Рохинджа — этническая группа, проживающая в мьянманском штате Ракхайн. По данным ООН, это одно из самых преследуемых национальных меньшинств в мире.
Власти Мьянмы считают их беженцами и отказывают им в гражданстве. Между бирманцами, исповедующими буддизм, и мусульманами-рохинджа десятки лет длится конфликт, который усилился в конце августа, когда мьянманские военные начали в штате спецоперацию против боевиков, нападавших на полицейские посты. В результате погибли почти 400 человек, от 146 до 300 тысяч человек бежали в Бангладеш.
Фото: © AP Photo / Bernat Armangue
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