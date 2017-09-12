Власти Москвы не исключают возможности создания своей криптовалюты

Возможность появления столичных «цифровых» денег допустила замглавы Москвы Наталья Сергунина.

Несмотря на текущий неопределенный статус криптовалюты в РФ, столичные власти не исключают возможности создания собственных «цифровых» денег. Об этом журналистам ТАСС в кулуарах Московского финансового форума сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики Наталья Сергунина. Политик отказалась сообщать какие-либо подробности, однако допустила возможность создания в Москве своей криптовалюты.

Ремарка Сергуниной подтверждает сделанное ранее заявление главы Внешэкономбанка РФ Сергея Горькова. Как отметил Горьков на встрече с разработчиком Ethereum Виталиком Бутериным, московские власти могли бы выпускать собственную криптовалюту под названием Moscowcoin. Появлению московских «цифровых» денег может поспособствовать использование блокчейна в государственном и муниципальном управлении, считает глава Внешэкономбанка.

Весной текущего года заместитель главы Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила о ведущейся разработке национальной криптовалюты. Однако позднее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инструмент не появится до тех пор, пока не будут определены все возможные последствия его внедрения, и предложила пока расценивать криптовалюту как цифровой товар. В то же время, в ходе Московского финансового форума Набиуллина сообщила о недопущении виртуальных валют на российский рынок в качестве денежных суррогатов.

Ethereum - платформа для создания децентрализованных online-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Проект был предложен основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 2013 года. Сеть была запущена 30 июля 2015 года.

Блокчейн - выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию.