Количество сделок купли-продажи жилья в январе-августе 2017 года составило 155 530

В августе 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24190 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 24,1%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-август 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 28,4%.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли- продажи за август из них: август 2017 г. к январь- август 2017г. к январю- августу 2016г. индивидуаль- ные дома квартиры в много- квартирных домах июлю 2017г. августу 2016г. Республика Казахстан 24 190 7 229 16 961 24,1 35,6 28,4 Акмолинская 1291 567 724 9,2 24,0 22,2 Актюбинская 1217 286 931 25,2 48,4 31,1 Алматинская 1497 972 525 22,8 15,0 12,8 Атырауская 393 161 232 4,8 8,3 29,9 Западно-Казахстанская 1007 294 713 51,0 53,0 30,2 Жамбылская 885 424 461 16,8 21,9 14,5 Карагандинская 2765 499 2266 28,2 45,3 32,7 Костанайская 1322 441 881 16,5 26,9 31,8 Кызылординская 464 289 175 -1,7 8,2 25,9 Мангистауская 992 180 812 34,1 107,5 53,7 Южно-Казахстанская 1699 931 768 15,9 10,6 10,7 Павлодарская 1142 271 871 27,9 38,6 40,4 Северо-Казахстанская 894 531 363 25,6 52,3 47,6 Восточно-Казахстанская 2165 822 1343 27,9 41,2 35,0 г. Астана 3398 136 3262 34,9 62,1 37,1 г. Алматы 3059 425 2634 20,8 22,3 22,7

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.09.2017г.