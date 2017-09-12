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Количество сделок купли-продажи жилья в январе-августе 2017 года составило 155 530

 

В августе 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24190 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 24,1%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-август 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 28,4%.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок

купли-

продажи за

август

из них:

август 2017 г. к

январь-

август

2017г.

к январю-

августу

2016г.

индивидуаль-

ные дома

квартиры в

много-

квартирных

домах

июлю

2017г.

августу

2016г.

Республика Казахстан

24 190

7 229

16 961

24,1

35,6

28,4

Акмолинская

1291

567

724

9,2

24,0

22,2

Актюбинская

1217

286

931

25,2

48,4

31,1

Алматинская

1497

972

525

22,8

15,0

12,8

Атырауская

393

161

232

4,8

8,3

29,9

Западно-Казахстанская

1007

294

713

51,0

53,0

30,2

Жамбылская

885

424

461

16,8

21,9

14,5

Карагандинская

2765

499

2266

28,2

45,3

32,7

Костанайская

1322

441

881

16,5

26,9

31,8

Кызылординская

464

289

175

-1,7

8,2

25,9

Мангистауская

992

180

812

34,1

107,5

53,7

Южно-Казахстанская

1699

931

768

15,9

10,6

10,7

Павлодарская

1142

271

871

27,9

38,6

40,4

Северо-Казахстанская

894

531

363

25,6

52,3

47,6

Восточно-Казахстанская

2165

822

1343

27,9

41,2

35,0

г. Астана

3398

136

3262

34,9

62,1

37,1

г. Алматы

3059

425

2634

20,8

22,3

22,7

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.09.2017г.

 

12 сентября 2017, 14:06
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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