Количество сделок купли-продажи жилья в январе-августе 2017 года составило 155 530
В августе 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24190 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 24,1%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-август 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 28,4%.
|
Сделки купли-продажи жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок
купли-
продажи за
август
|
из них:
|
август 2017 г. к
|
январь-
август
2017г.
к январю-
августу
2016г.
|
индивидуаль-
ные дома
|
квартиры в
много-
квартирных
домах
|
июлю
2017г.
|
августу
2016г.
|
Республика Казахстан
|
24 190
|
7 229
|
16 961
|
24,1
|
35,6
|
28,4
|
Акмолинская
|
1291
|
567
|
724
|
9,2
|
24,0
|
22,2
|
Актюбинская
|
1217
|
286
|
931
|
25,2
|
48,4
|
31,1
|
Алматинская
|
1497
|
972
|
525
|
22,8
|
15,0
|
12,8
|
Атырауская
|
393
|
161
|
232
|
4,8
|
8,3
|
29,9
|
Западно-Казахстанская
|
1007
|
294
|
713
|
51,0
|
53,0
|
30,2
|
Жамбылская
|
885
|
424
|
461
|
16,8
|
21,9
|
14,5
|
Карагандинская
|
2765
|
499
|
2266
|
28,2
|
45,3
|
32,7
|
Костанайская
|
1322
|
441
|
881
|
16,5
|
26,9
|
31,8
|
Кызылординская
|
464
|
289
|
175
|
-1,7
|
8,2
|
25,9
|
Мангистауская
|
992
|
180
|
812
|
34,1
|
107,5
|
53,7
|
Южно-Казахстанская
|
1699
|
931
|
768
|
15,9
|
10,6
|
10,7
|
Павлодарская
|
1142
|
271
|
871
|
27,9
|
38,6
|
40,4
|
Северо-Казахстанская
|
894
|
531
|
363
|
25,6
|
52,3
|
47,6
|
Восточно-Казахстанская
|
2165
|
822
|
1343
|
27,9
|
41,2
|
35,0
|
г. Астана
|
3398
|
136
|
3262
|
34,9
|
62,1
|
37,1
|
г. Алматы
|
3059
|
425
|
2634
|
20,8
|
22,3
|
22,7
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.09.2017г.
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