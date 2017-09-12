Ведущие компании РК представили свою продукцию на Международной выставке ЭКСПО «Китай - АСЕАН"

Выставка является важной платформой для расширения торговли между Китаем и странами АСЕАН.

В городе Наньнин (КНР) состоялось торжественное открытие павильона Казахстана на ЭКСПО «Китай - АСЕАН». При поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST» ведущие казахстанские компании презентовали свою продукцию на крупной международной площадке , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК





В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Максат Кабашев и другие.





Национальный павильон Казахстана развернут с 20 стендами, представляющими различную продукцию, среди которых АО «Рахат», концерн «Цесна Астык», ТОО «Евразия Инвест LTD», крестьянское хозяйство "Каржау", товарищество «Абзал и Компания», ТОО «ТК Фарм-Актобе», Национальная компания «Казах Туризм», компания «Бал Текстиль», ASIA WATERS, холдинг «Eurasian Foods Corporation», ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ», ТОО «Карат», АО «НК «КТЖ», ТОО «Компания Нефтехим LTD», «Аллюр Групп», АО «Кэмонт», ТОО «Казфосфат», ТОО «TENIR-LOGISTIC».





"В рамках выставки представлен казахстанский инвестиционный потенциал. Мы показываем возможности Казахстана для китайских компаний, особенно в рамках сотрудничества в области программы "Один пояс - Один путь", - сказал Максат Кабашев.





По его словам, в рамках программы реализуются уже более 50 проектов на сумму 27 миллиардов долларов США. На площадке выставки также ведутся переговоры с новыми компаниями - потенциальными инвесторами.





Выставка является важной платформой для расширения торговли между Китаем и странами АСЕАН и налаживания контактов с китайскими партнерами для реализации инвестиционных проектов. Потенциальные инвесторы могут провести дискуссии по вопросам международного производственного потенциала и сотрудничества в сфере производства оборудования, размещения контрактов, освоения природных ресурсов, энергетики и защиты окружающей среды, современных технологий, продвижения инвестиций в промышленные парки и финансовые сервисы.





Основная цель выставки – расширить и усилить деловые связи между Китаем и Казахстаном, представить казахстанскую продукцию для жителей Китая и других стран.



