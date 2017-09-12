В Усть-Каменогорске убийца три недели жил в доме жертвы

В областном центре мужчина всеми правдами и неправдами пытался скрыть смерть своего знакомого, которого сам и зарезал. Сначала он изображал, будто мертвый приятель спит. А затем три недели прожил в доме жертвы, рассказывая соседям, что хозяин дома уехал. Подробности этой истории изложены в материалах специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, передает передает YK-news.kz





52-летний Анатолий (все имена изменены) приехал к своему приятелю Евгению в дом, расположенный в дачном поселке областного центра. Мужчины выпивали. В ходе возлияний между товарищами вспыхнула ссора, во время которой они нецензурно обзывали друг друга. Последнее слово осталось за Анатолием, он схватил кухонный нож и ударил приятеля в грудь. Евгений, пытаясь спастись, выскочил во двор. Но Анатолий настиг его и свалил ударом лезвия в спину. Он ударил упавшего Евгения еще несколько раз. Мужчина скончался на месте.





Анатолий оставил тело на улице и отправился спать. На следующее утро он перетащил тело Евгения в дом. Снял с него окровавленную одежду и сжег в печи. Облачил мертвеца в чистые вещи, укрыл шубой, пытаясь создать видимость, что покойный спит. Спустя два дня Анатолий, побоявшись, что соседи что-то заподозрят, перенес тело убитого приятеля в баню и запер ее.





Анатолий жил в доме своей жертвы больше трех недель. Для соседей и сторожа поселка придумал версию, будто Евгений уехал на заработки. Но сторожу что-то показалось подозрительным, поэтому в итоге он отобрал у Анатолия ключи от дома и выгнал мужчину.





Прошло еще четыре дня, однако Евгений так и не объявился. Обеспокоенные соседи позвонили сыну пропавшего. Мужчина тут же при­ехал. Первое, что бросилось ему в глаза — жуткий беспорядок в доме. Евгений обычно поддерживал чистоту в жилище. Сын, решив, что произошло нечто страшное, позвонил в полицию и заявил о пропаже человека. Затем мужчина стал обыскивать участок и заглянул в баню. Там он обнаружил тело отца.





Убийцу задержали в его жилище. Полицейские постучались в квартиру, им открыла мать Анатолия, которая сказала, что сына нет дома. Однако мужчина нашелся. Он прятался в кладовке под грудой вещей.





В суде Анатолий до последнего отрицал причастность к убийству. Он утверждал, что якобы ночью пьяный ушел спать, а утром обнаружил тело товарища. тело спрятал, так как испугался, а долгое время жил в доме убитого якобы потому, что надеялся — вдруг убийца вернется. Также он обвинил полицейских в пытках и в том, что они его опоили, а видеозапись допроса подделали. Однако ряд экспертиз, а также первоначальные показания самого Анатолия стали доказательством преступления.





Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что подсудимый — инвалид третьей группы и страдает психическим расстройством. Тем не менее он признан вменяемым, а значит, должен понести ответственность за свои поступки. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.





Михаил Потапов.



