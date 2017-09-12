В январе-июле 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-июле 2017г. по сравнению с январем-июлем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 2,3% (в январе-июле 2016г. - 1%).

Потребительские цены в странах Содружества в июле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 3,7% (в июле 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 4%), цены производителей промышленной продукции повысились на 1,9% (в июле 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 9,2%).

январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах) 1) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции2) Индексы потребительских цен2) Азербайджан 99,0 94,6 97,1 103,9 101,8 94,9 105,1 Армения 106,53) 112,7 90,0 148,6 105,7 99,7 98,6 Беларусь 101,1 106,0 97,0 106,4 101,0 108,1 103,3 Казахстан 104,21) 107,7 103,7 103,4 106,4 103,5 103,8 Кыргызстан 106,9 132,9 104,1 101,7 105,0 103,2 101,8 Молдова 103,13) 100,31) 102,5 122,4 96,01)4) 101,9 103,8 Россия 101,51) 101,9 104,8 102,3 99,8 100,9 102,4 Таджикистан 106,01) 121,9 82,8 93,7 104,3 100,3 106,3 Туркменистан1) 106,4 … 100,1 101,55) 117,26)7) … 103,68) Узбекистан 107,01) 107,61) 108,3 103,91) 111,11)6) 109,68) 105,28) Украина 102,49) 99,3 122,510) 102,7 108,0 108,0 108,2 Всего по СНГ 101,91) 102,3 104,3 103,1 100,7 101,9 103,7 Справочно СНГ: январь-июль 2016г. в % к январю-июлю 2015г. 99,811) 101,0 98,3 100,6 96,4 109,212) 104,012)

1) Январь-июнь 2017г. в % к январь-июню 2016г.

2)Июль 2017г. в % к декабрю 2016г.

3) I квартал 2017г. в % к I кварталу 2016г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

6)В текущих ценах.

7) Включая оборот предприятий питания.

8) Июнь 2017г. в % к декабрю 2015г.

9) IІ квартал 2017г. в % ко IІ кварталу 2016г.

10) Включая инвестиции в нематериальные активы.

11) Январь-июнь 2016г. в % к январю-июню 2015г.

12) Июль 2016г. в % к декабрю 2015г.

Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.