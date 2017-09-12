В январе-июле 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-июле 2017г. по сравнению с январем-июлем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 2,3% (в январе-июле 2016г. - 1%).
Потребительские цены в странах Содружества в июле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 3,7% (в июле 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 4%), цены производителей промышленной продукции повысились на 1,9% (в июле 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 9,2%).
|
январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г., в процентах
|
|
Валовой
внутренний
продукт
(в постоянных
ценах)
|
Промышленная
продукция
(в постоянных
ценах)
|
Инвестиции в
основной капитал
(в постоянных
ценах) 1)
|
Перевозки грузов
(без
трубопроводного
транспорта)
|
Оборот
розничной
торговли
(в постоянных
ценах; все
каналы
реализации)
|
Индексы цен
производителей
промышленной
продукции2)
|
Индексы
потребительских
цен2)
|
Азербайджан
|
99,0
|
94,6
|
97,1
|
103,9
|
101,8
|
94,9
|
105,1
|
Армения
|
106,53)
|
112,7
|
90,0
|
148,6
|
105,7
|
99,7
|
98,6
|
Беларусь
|
101,1
|
106,0
|
97,0
|
106,4
|
101,0
|
108,1
|
103,3
|
Казахстан
|
104,21)
|
107,7
|
103,7
|
103,4
|
106,4
|
103,5
|
103,8
|
Кыргызстан
|
106,9
|
132,9
|
104,1
|
101,7
|
105,0
|
103,2
|
101,8
|
Молдова
|
103,13)
|
100,31)
|
102,5
|
122,4
|
96,01)4)
|
101,9
|
103,8
|
Россия
|
101,51)
|
101,9
|
104,8
|
102,3
|
99,8
|
100,9
|
102,4
|
Таджикистан
|
106,01)
|
121,9
|
82,8
|
93,7
|
104,3
|
100,3
|
106,3
|
Туркменистан1)
|
106,4
|
…
|
100,1
|
101,55)
|
117,26)7)
|
…
|
103,68)
|
Узбекистан
|
107,01)
|
107,61)
|
108,3
|
103,91)
|
111,11)6)
|
109,68)
|
105,28)
|
Украина
|
102,49)
|
99,3
|
122,510)
|
102,7
|
108,0
|
108,0
|
108,2
|
Всего по СНГ
|
101,91)
|
102,3
|
104,3
|
103,1
|
100,7
|
101,9
|
103,7
|
Справочно СНГ:
январь-июль 2016г.
в % к январю-июлю
2015г.
|
99,811)
|
101,0
|
98,3
|
100,6
|
96,4
|
109,212)
|
104,012)
1) Январь-июнь 2017г. в % к январь-июню 2016г.
2)Июль 2017г. в % к декабрю 2016г.
3) I квартал 2017г. в % к I кварталу 2016г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6)В текущих ценах.
7) Включая оборот предприятий питания.
8) Июнь 2017г. в % к декабрю 2015г.
9) IІ квартал 2017г. в % ко IІ кварталу 2016г.
10) Включая инвестиции в нематериальные активы.
11) Январь-июнь 2016г. в % к январю-июню 2015г.
12) Июль 2016г. в % к декабрю 2015г.
Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
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