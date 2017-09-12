Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2017 года составил 105,8%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2017г. к январю-августу 2016г. составил 105,8%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-августе 2017г. составил 4802,1 млрд. тенге, что на 3,4% больше, чем в январе-августе 2016г.

Объем промышленного производства в январе-августе 2017г. составил 14184,5 млрд. тенге в действующих ценах, что на 8,5% больше, чем в январе-августе 2016г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 11,3%, в обрабатывающей промышленности - на 6,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,2%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 0,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-августе 2017г. составил 1614,9 млрд. тенге, что больше на 1,9% чем в январе-августе 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-августе 2017г. составил 104,7%.

Объем грузооборота в январе-августе 2017г. составил 353,9 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 8,1% по сравнению с январем-августом 2016г. Объем пассажирооборота составил 176,7 млрд. пкм и вырос на 3,3%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-августе 2017г. составил 102,9%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-августе 2017г. составил 102,9%.

Объем розничной торговли за январь-август 2017г. составил 5480,3 млрд. тенге или 106,3% к уровню соответствующего периода 2016 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-август 2017г. составил 11784,5 млрд. тенге или 101,3% к уровню соответствующего периода 2016 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-июле 2017г. составил 42901,4 млн. долларов CША и по сравнению с январем-июлем 2016г. увеличился на 29,2%, в том числе экспорт - 26939,1 млн. долларов США (на 35,3% больше), импорт 15962,3 млн. долларов США (на 20,1% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2017г. составило 402975 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,2%, в том числе 394117 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 249231, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 240867 единиц.

Индекс потребительских цен в августе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. составил 103,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 3,6%, непродовольственные товары - на 4,2%, платные услуги для населения - на 4%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в августе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 5,6%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июле 2017г. составили 77272 тенге, что на 3,5% выше, чем в июле 2016г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 3,4%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в августе 2017г. составила 148160 тенге.

Численность безработных по оценке в августе 2017г. составила 437 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец августа 2017г. составила 143,8 тыс. человек или 1,6 % к рабочей силе.