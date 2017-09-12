Индекс промышленного производства составил 108,5%
В январе-августе 2017 года по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти,
природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов
питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической
промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство табачных
изделий.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
|
Производство отдельных видов продукции в январе-августе 2017 года
|
|
Произведено
|
В % к январю-августу
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
57,0
|
112,2
|
руды медные, млн.тонн
|
65,6
|
130,8
|
мука, млн.тонн
|
2,7
|
109,5
|
бензин, млн.тонн
|
2,1
|
104,9
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
3,1
|
98,2
|
портландцемент, млн.тонн
|
6,5
|
103,2
|
плоский прокат, млн.тонн
|
2,0
|
100,5
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,3
|
105,5
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
67,0
|
110,8
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