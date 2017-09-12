Индекс промышленного производства составил 108,5%

В январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.