В августе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В августе 2017г. инфляция составила 0,1%. Цены в промышленности выросли на 2%, строительстве и оптовой торговле - по 0,3%, а на продукцию сельского хозяйства - стали ниже на 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,1%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.