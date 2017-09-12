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В августе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В августе 2017г. инфляция составила 0,1%. Цены в промышленности выросли на 2%, строительстве и оптовой торговле - по 0,3%, а на продукцию сельского хозяйства - стали ниже на 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,1%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Август 2017г. к

Январь-август

2017г. к

январю-августу

2016г.

июлю

2017г.

августу

2016г.

декабрю

2016г.

декабрю

2015г.

Потребительские цены

0,1

7,0

3,9

12,7

7,5

Цены предприятий-производителей на

промышленную продукцию

2,0

7,7

5,6

21,9

16,7

Цены приобретения продукции

производственно-технического назначения

промышленными предприятиями

0,3

8,6

5,5

18,1

12,4

Цены в строительстве

0,3

4,3

3,0

7,8

4,4

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства

-0,2

3,0

0,8

8,3

5,1

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

1,1

4,9

6,3

11,1

4,3

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,0

1,5

1,5

11,4

7,2

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

0,0

6,2

6,1

4,0

4,1

Цены оптовых продаж товаров, продукции

0,3

5,0

2,5

14,6

6,7

Цены экспортных поставок продукции*

-0,5

-1,6

1,3

10,8

12,9

Цены импортных поступлений продукции*

0,2

6,4

2,4

19,1

8,9

*) Данные за июль 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

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12 сентября 2017, 14:22
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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