В августе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В августе 2017г. инфляция составила 0,1%. Цены в промышленности выросли на 2%, строительстве и оптовой торговле - по 0,3%, а на продукцию сельского хозяйства - стали ниже на 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,1%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Август 2017г. к
|
Январь-август
2017г. к
январю-августу
2016г.
|
июлю
2017г.
|
августу
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Потребительские цены
|
0,1
|
7,0
|
3,9
|
12,7
|
7,5
|
Цены предприятий-производителей на
промышленную продукцию
|
2,0
|
7,7
|
5,6
|
21,9
|
16,7
|
Цены приобретения продукции
производственно-технического назначения
промышленными предприятиями
|
0,3
|
8,6
|
5,5
|
18,1
|
12,4
|
Цены в строительстве
|
0,3
|
4,3
|
3,0
|
7,8
|
4,4
|
Цены производителей на продукцию сельского хозяйства
|
-0,2
|
3,0
|
0,8
|
8,3
|
5,1
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
1,1
|
4,9
|
6,3
|
11,1
|
4,3
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
11,4
|
7,2
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,0
|
6,2
|
6,1
|
4,0
|
4,1
|
Цены оптовых продаж товаров, продукции
|
0,3
|
5,0
|
2,5
|
14,6
|
6,7
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
-0,5
|
-1,6
|
1,3
|
10,8
|
12,9
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
0,2
|
6,4
|
2,4
|
19,1
|
8,9
|
*) Данные за июль 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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