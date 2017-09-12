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Смена алфавита ускорит интеграцию иностранцев в языковую культуру Казахстана

12 сентября 2017, 14:26

Легче восприятие казахского языка станет не только для англоговорящих гостей, но и владеющих тюркскими языками.

Переход на латиницу позволит не только Казахстану быстрее пройти процесс мировой интеграции, но и иностранным гражданам быстрее интегрироваться в языковую культуру нашей страны. Такое мнение высказал корреспонденту МИА «Казинформ» председатель областного филиала Всемирной ассоциации казахов Утепберген Алимгереев.

«Смена алфавита особенно актуальна для таких областей, как Атырауская. В регионе работают 600 иностранных и совместных компаний, ежегодно приезжают или постоянно проживают многие тысячи иностранцев. Легче восприятие казахского языка станет не только для англоговорящих гостей области, но и владеющих тюркскими языками. Тюркские слова лучше отображаются в латинской графике», - отметил Утепберген Алимгереев.

По мнению Алимгереева, единый алфавит окажется содействие не только при взаимном общении казахстанцев с иностранцами. Для граждан других государств как англоговорящих, так и тюркоязычных станет доступной вся визуальная информация на латинице.

А. Соколов
Фото с сайта blogspot.com

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