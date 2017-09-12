В Казахстане стартует новый театральный сезон

Прославленный театр страны - Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова открывает свой 85-й сезон , передает , передает Zakon.kz





В этом сезоне для казахстанцев будет и новое прочтение бессмертной классики, и совершенно революционные пьесы, где маститые зубры актерского мастерства сыграют вместе со своими учениками. Как и всегда, новый театральный сезон обещает быть очень насыщенным.





На многие спектакли билеты раскуплены на месяцы вперед. Ждут зрителей и премьеры, причём не только со звёздами театральной сцены, но и с совсем молодыми артистами. Открытие юбилейного сезона театра состоится 15 сентября.





Театр им. Лермонтова в юбилейном сезоне - новые постановки и новый взгляд на классику. Созвездие имён и блеск открытий. Труппа театра ждет встречи с Вами, наши дорогие зрители. Яркие спектакли, новаторские постановки, творческие эксперименты, каждый выход на сцену - как премьера!











