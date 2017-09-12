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Электрокар Opel проехал 750 км на одном заряде

12 сентября 2017, 14:28

Журналисты попытались преодолеть всю Германию с востока на запад – из города Гёрлиц в город Ахен.

Команда телевизионщиков из программы auto mobil, выходящей на немецком канале VOX, решила проверить – как далеко сможет проехать электрокар Opel Ampera-e на одном заряде. Официальный запас хода европейского хетчбэка, представляющего собой перелицованную версию «американца» Chevrolet Bolt, составляет по циклу NEDC 520 км.

Журналисты попытались преодолеть всю Германию с востока на запад – из города Гёрлиц в город Ахен. Из-за дорожных работ они проехали лишние 20 км, которых и не хватило, чтобы проехать маршрут целиком. Тем не менее, заряда хватило на 754,9 км. Пилоты ехали около 25,5 часов со средней скоростью в 40-50 км.

Ampera-e – один из самых «дальнобойных» электрокаров в своем ценовом диапазоне. Он превосходит Tesla Model 3 и намного опережает новый Nissan Leaf.

Текст: Александр Орехов
Фото: Opel

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