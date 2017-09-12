В ходе акции «Выезжаем, встречаемся, решаем!»

прокуроры и партийцы встретились с жителями Коянды

Заместителем прокурора Акмолинской области Амралиным К.К. с участием первого заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Бекмагамбетовым Г.М. и представителей местных исполнительных, контролирующих и правоохранительных органов проведена встреча с жителями сел Коянды и Малотимофеевка Целиноградского района.

Населением подняты проблемы социально-экономического плана: водо- и энергоснабжение, состояние автомобильных дорог и транспортное сообщение, предоставление земель и поддержка предпринимательства.

Оказана социальная и правовая помощь 125 участникам схода, даны разъяснения по вопросам документирования, получения гражданства, здравоохранения и государственной социальной помощи, поддержки бизнеса.

Троим обратившимся зарегистрировали сельскохозяйственную технику, и выдали госномера.

Встретились с жителями Дома инвалидов и престарелых, организовали концерт.

В целом в рамках акции прокуроры и сотрудники госорганов уже объехали более 30-ти сел области с оказанием жителям правовой, социальной помощи и государственных услуг.

По результатам выездов формируется реестр проблем, который будет отработан с местными исполнительными органами.

Прокуратура

Акмолинской области