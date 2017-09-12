В ходе акции «Выезжаем, встречаемся, решаем!»
прокуроры и партийцы встретились с жителями Коянды
Заместителем прокурора Акмолинской области Амралиным К.К. с участием первого заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Бекмагамбетовым Г.М. и представителей местных исполнительных, контролирующих и правоохранительных органов проведена встреча с жителями сел Коянды и Малотимофеевка Целиноградского района.
Населением подняты проблемы социально-экономического плана: водо- и энергоснабжение, состояние автомобильных дорог и транспортное сообщение, предоставление земель и поддержка предпринимательства.
Оказана социальная и правовая помощь 125 участникам схода, даны разъяснения по вопросам документирования, получения гражданства, здравоохранения и государственной социальной помощи, поддержки бизнеса.
Троим обратившимся зарегистрировали сельскохозяйственную технику, и выдали госномера.
Встретились с жителями Дома инвалидов и престарелых, организовали концерт.
В целом в рамках акции прокуроры и сотрудники госорганов уже объехали более 30-ти сел области с оказанием жителям правовой, социальной помощи и государственных услуг.
По результатам выездов формируется реестр проблем, который будет отработан с местными исполнительными органами.
Прокуратура
Акмолинской области
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