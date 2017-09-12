Назван сценарий выдвижения Путина в президенты

Формат события должен быть похож на прямую линию президента: общение с гражданами и просьба о выдвижении от них.

Стратегия президентской кампании, которая разрабатывается в Кремле, практически готова , сообщает « , сообщает « Коммерсантъ ».





Источник, близкий к администрации президента, рассказал журналистам, что тема обсуждалась на прошлой неделе в ходе закрытых совещаний. По его словам, выдвижение Владимира Путина на пост главы государства пройдет в два этапа. П ервый намечен на ноябрь, в этом месяце президент даст принципиальное согласие на участие в кампании.





«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — объяснил источник.





Он добавил, что формат события должен быть похож на прямую линию президента: общение с гражданами и просьба о выдвижении от них.





Второй этап предполагает юридическое оформление выдвижения Путина как самовыдвиженца. Сбор подписей начнется поздно, чтобы официальная кампания выглядела максимально сжатой. Закон «О выборах президента» заявляет, что назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря. Не позже чем через 20 дней после этого (до 6 января) пройдет регистрация инициативной группы в ЦИК.

По одной из версий, помогать Путину в сборе подписей будут активисты партии «Единая Россия», но при этом каждый из них будет работать не как представитель партии, а как частное лицо. «Дело не в антирейтинге партии, он не оказывает на федеральных президентских выборах негативного влияния на фигуру президента. Это скорее зависит от политических раскладов — кто и в каком качестве будет допущен до участия в избирательной кампании президента»,— прокомментировал информацию политолог Константин Калачев.

В августе жители Бурятии спросили у Путина, намерен ли он участвовать в выборах. Глава государства в ответ пообещал подумать об этом.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.



