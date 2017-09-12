Бозумбаев: предпосылок для роста цен на бензин в Казахстане нет

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев считает, что предпосылок для значительного роста цен на бензин в Казахстане нет, передает МИА «Казинформ».

«Пока предпосылок каких-то для значительного роста цен на бензин или на дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем», - сказал Канат Бозумбаев. Министр пообещал, что сегодня пресс-служба ведомства предоставит информацию по этому вопросу.

Отметим, что вчера на казахстанских АЗС в среднем на два-три тенге поднялись цены на бензин.

В частности, на 2 тенге подорожал ходовой АИ-92. Так, на заправках «КазМунайГаза», «Роял Петрол», «Гелиос» литр стоит 144 тенге, на «Синойле» - 145. Дороже всего АИ-92 продают на заправках «Газпромнефти» - по 147 тенге.

Стоимость газа выросла с 65 до 71 тенге, дизельное топливо также подорожало.

Серик Сабеков