HIKMA построит завод по выпуску фармацевтических препаратов

В Астане состоялось подписание приоритетного инвестиционного контракта между Комитетом по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и АО «Хикма СНГ» - казахстанским проектом иорданской транснациональной компании HikmaPharmaceuticalsPLC (LSE: HIK) (NASDAQ Dubai: HIK) (OTC: HKMPY).

HikmaPharmaceuticals -транснациональная фармацевтическая компания, базирующаяся в Лондоне, которая разрабатывает и производит оригинальные лекарственные препараты и дженерики. Предприятие основано в 1978 году в городе Амман, Иордания, и на сегодняшний день является одной из крупнейших фармацевтических компаний на Лондонской фондовой бирже. Hikma имеет 7 исследовательских центров и 29 заводов в 11 странах, в том числе в США, Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки. Фармацевтическая продукция компании соответствует стандартам GMP, а в портфель продукции входит около 700 лекарственных препаратов.

В 2015 году компания начала работу над инвестиционным проектом «Строительство завода по производству фармацевтических препаратов в ИЗ Алматы». Компания будет выпускать высококачественную фармацевтическую продукцию для удовлетворения потребностей всех групп населения республики в лекарственных средствах по доступным ценам и снижения зависимости Казахстана от импорта медицинских препаратов.Ассортимент фармацевтических препаратов будет включать сердечно-сосудистые препараты, антибиотики общего назначения, препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии и другие.

Компания уже получила земельный участокв Индустриальной зоне «Алматы» в городе Алматы и подписала контракт с ТОО «СК-Фармация» на производство и поставку лекарств на эксклюзивной основе на 10 лет. В настоящее время прорабатываются вопросы земельных работ и налаживания производства. Проект будет полностью профинансирован иностранным инвестором.

«Этот проект находится под нашим особым контролем, поскольку он реализуется в рамках объявленного Главой государства«Плана нации» по вопросам привлечения транснациональных компаний и создания экспортной продукции в Казахстане», - отметил заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKHINVEST» НурсултанДжиенбаев.

KAZAKH INVEST будет оказывать полное содействие компании Hikma и другим зарубежным инвесторам на протяжении всего периода реализации проектов. Инвесторы всегда могут обратиться в национальную компанию по телефону +7 (727) 620620 или по электронной почте invest@invest.gov.kzи получить профессиональную консультацию по всем вопросам инвестиций и ведения бизнеса в Казахстане.