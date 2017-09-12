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Саакашвили вручили протокол о нарушении границы Украины

12 сентября 2017, 15:21

Саакашвили и его адвокат утверждают, что протокол вручен незаконно, поскольку документ якобы должен быть передан в течение трех часов после въезда в страну.

Пограничники вручили бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы, сообщает РИА Новости.

Саакашвили и его адвокат утверждают, что протокол вручен незаконно, поскольку документ якобы должен быть передан в течение трех часов после въезда в страну.

По данным портала «Страна», процедура ознакомления с документом проходила во Львове около гостиницы «Леополис». Саакашвили отказывался брать протокол, ссылаясь на то, что документ не был составлен в его присутствии. Представители Госпогранслужбы настояли на ознакомлении с документом.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав задержали, после чего политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства. Против политика было возбуждено уголовное дело по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

Фото: Bigmir.net

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