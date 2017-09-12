Казахстанский эксперт предлагает отказаться от термина «ребенок с девиантным поведением»

В Казахстане усовершенствуется система правосудия для несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz





Сегодня в Казахстане насчитывается более пяти миллионов детей, то есть каждый третий казахстанец – ребенок. И каждый 13-й несовершеннолетний казахстанец проживает в социально неблагоприятных условиях. Ежегодно выявляется более 5 тысяч безнадзорных и беспризорных детей, тысячи родителей лишаются родительских прав и привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.





Почему такое происходит – обсуждают сегодня в Кызылорде эксперты и сотрудники Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РК и Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки. Разговор идет в рамках нового проекта по усовершенствованию системы правосудия для несовершеннолетних.





Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Маншук Абдыкарим считает, что сегодня нужны качественно новые подходы в вопросах предоставления услуг детям, находящимся в конфликте с законом, большая работа по профилактике и предупреждению социального сиротства, оказанию предметной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Главным направлением в решении этих вопросов является раннее выявление семейного и детского неблагополучия, его основные причины и оказание адресной помощи ребенку”, - отметила спикер.





Такой позиции придерживается и региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамат Шамбилов . Решение подростковых проблем он рассматривает в комплексе и предлагает в первую очередь усовершенствовать закрытые детские учреждения, социальную, психологическую и реабилитационную работу с детьми, которые находятся в конфликте с законом и в трудной жизненной ситуации. Правозащитник особый акцент делает на реабилитационные программы по возвращению ребенка в общество и его поддержку.





Также он предлагает исключить термин “ребенок с девиантным поведением”, который, на его взгляд, изначально несет в себе негативную окраску и ведет к стигматизации личности ребенка, навешиванию ярлыка, что мешает ему жить нормальной полноценной жизнью и нарушает его права как ребенка.





Как рассказал Шамбилов, сейчас в Казахстане в рамках проекта по усовершенствованию системы правосудия для несовершеннолетних рассматривается возможность спланировать создание домов поддержки ребенка, который находится в конфликте с законом и семьи, испытывающей трудные жизненные ситуации. «В этих домах должна быть дружественная среда для ребенка и, конечно же, безусловное соблюдение наилучших его интересов и всех его прав», - считает он.





Очень интересный в этом плане опыт имеется в Грузии, где любое нарушение прав ребенка считается насилием. Как рассказала руководитель Союза социальных работников Аджарии, международный эксперт PRI Нино Цецхладзе , «в Грузии особое чуткое отношение к каждому ребенку, любое нарушение прав ребенка считается насилием. В результате реформ, которые были начаты у нас еще в 2004 году, на сегодняшний день в стране нет закрытых учреждений для детей, и передача ребенка в учреждение является самой крайней мерой, которая применяется в исключительных случаях. В Грузии социальные работники имеют специальную подготовку по работе с детьми, находящимся в конфликте с законом и в трудной жизненной ситуации и делают всё, чтобы ребенок не попал в учреждение. Для этого находят какие-то альтернативные варианты, например, приемную семью, и только в самом крайнем случае ребенок направляется в кризисный центр, где с ним работают социальные работники, педагоги и психологи.





Напоминаем, статья 20 Конвенции по правам ребенка гласит, что ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь государства.





Торгын Нурсеитова



