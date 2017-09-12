В ЮКО на территории национального парка произошел пожар
12 сентября 2017, 15:27
Его тушили больше суток.
В горах Южного Казахстана вновь произошел пожар в национальном парке, сообщает TVK.
Как сообщили сотрудники ДЧС ЮКО, 10 сентября им поступило сообщение о горящих склонах в Сайрам-Угамском национальном парке на территории Казыгуртского района. Тушили огонь больше суток. Пришлось привлечь даже вертолет.
"10.09. в 10-45, с.Угам предварительно на территории ГУ филиал Угам "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" в 30 км от п. Угам произошло загорание сухой травы на площади 12 га. Ликвидирован 11.09. в 18-07, силами: ГУ "СПиАСР" (26 человек и 2 ед. техники), лесхоз с/о (37 человек и 2 ед. техники), (3 человека, вертолет Ми-171 АО "КазАвиаСпас"), был совершен 1 рейс",- сообщил подполковник гражданской защиты А. Козжан.
Напомним, национальный парк уже горел чуть больше месяца назад. 30 июля здесь сутки боролись с пожаром, виновниками которого стала группа отдыхающих. Тогда выгорели 48 гектаров, деревья, ущерб составил более полумиллиона тенге.
Фото: today.kz.
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