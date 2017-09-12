Казахстанцы за счет страховки смогут получать более 200 видов высокотехнологичных операций

Фонд социального медицинского страхования будет покрывать расходы пациентов на все виды высокотехнологичных операций, за счет чего будет ежегодно увеличиваться количество таких услуг на 3,5 тыс. в год.

Один из вопросов, который часто задают граждане при обсуждении темы внедрения системы обязательного медицинского страхования (ОСМС), это как будут оказываться высокотехнологичные медицинские услуги. Редакция сетевого издания Zakon.kz решила помочь казахстанцам разобраться в ситуации и ответить на самые распространенные вопросы.





Стоит отметить, что пакет услуг ОСМС покрывает, кроме всех других, и дорогостоящие высокотехнологичные операции (средняя стоимость одной такой процедуры обходится в 1 млн тенге). Причем для обеспечения потребностей пациентов Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) планирует ежегодно увеличивать количество оплачиваемых за счет ОСМС высокотехнологичных услуг на 3,5 тыс. в год.





По этому поводу в соцсетях нередко можно прочитать комментарии людей о том, что казахстанские врачи не квалифицированы и не могут оказать необходимой помощи. Но на самом деле, врачи Казахстана сегодня предоставляют уже 216 видов высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ).

Чтобы было понятно, высококотехнологичными считаются медицинские услуги, оказываемые при заболеваниях, требующих использования новейших технологий диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Большая часть из них (197 видов) имеют хирургический профиль. Однако, такие услуги есть и в акушерстве, в основном программы экстракорпорального оплодотворения, педиатрии, при поражении сетчатки глаза и поражении слуха, в терапии - в основном лучевая и химиотерапия опухолей.





Расходы граждан на ВТМУ в 2016 году в Казахстане составили 72,9 млрд тенге. Однако с внедрением ОСМС страховка полностью покрывает затраты на ВТМУ.





Другой часто задаваемый вопрос касается отличий ОСМС от добровольного медицинского страхования.





«В отличие от добровольного медицинского страхования (ДМС), пакет медицинских услуг ОСМС не ограничен по сумме и не зависит от взноса. Пациент получает лечение на ту сумму, на которую необходимо», - сказали в Минздраве РК. Следует отметить, что пакет медуслуг ДМС как правило не включает лечение сложных хронических, инфекционных, орфанных заболеваний, как туберкулез, онкология, сахарный диабет, требующих длительного дорогостоящего медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения. Данные нозологии сегодня финансируются за счет гарантированного государством объема медицинской помощи (ГОБМП). Также не всегда клиники, работающие по программе добровольного страхования, могут обеспечить госпитализацию и экстренную медицинскую помощь.



